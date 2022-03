L’iPhone SE 3 embarque davantage de RAM

Rate this post

L’annonce de l’iPhone SE 5G figurait parmi les plus attendues lors du « Apple Peek Performance » de la marque. La série économique d’Apple subit une remise à niveau pour être au goût du jour. Comme le design ne dévoile aucune modification majeure, nous aurons à dénicher ailleurs les innovations.

4 Go de RAM pour l’iPhone SE 3

Après le keynote d’Apple du 8 mars dernier, un développeur réussit à repérer l’information après une fouille dans le Xcode. La cuvée 2022 de l’iPhone SE embarquerait alors 4 Go de RAM, contre uniquement 3 Go pour le modèle précédent. Comme à l’accoutumée, Apple se réserve toujours d’énoncer toutes les caractéristiques techniques de l’iPhone SE 5G durant l’évènement. Le site officiel de la marque reste également muet quant à la divulgation de l’intégralité de la fiche technique.

Apple se tait aussi sur la taille de la batterie. Il entretient l’énigme et cite uniquement l’autonomie maximale fournie par le mobile. Ainsi, la firme américaine annonce une amélioration notable de l’autonomie avec cette version de 2022. Effectivement, ce dernier pourra lire jusqu’à 15 heures de vidéos, 10 heures de streaming et 50 heures de lecture audio. Pour rappel, l’ancien SE offrait seulement 13 heures de vidéos, 8 heures de streaming et 40 heures de lectures audios.

Les raisons de choisir le smartphone d’Apple

Essayons de cerner les clients cibles du smartphone économique d’Apple. En effet, bon nombre de gens pourraient acheter sans hésiter ce smartphone avec Xiaomi ou Samsung juste à côté. La raison s’avère toute simple : l’iOS. Nonobstant les équipements moindres du S3 par rapport à d’autres concurrents, il peut accéder à l’écosystème d’Apple. Cela équivaut à un avantage et un privilège pour certains. Alors, même si les autres demeurent plus grands ou meilleurs en photo, ils choisiront l’iPhone.

La firme de Cupertino possède également de solides arguments pour rassurer. En effet, elle demeure la seule d’entre toutes à offrir une mise à jour assez endurante. De ce fait, un iPhone pourrait tenir 5 à 6 ans sans souci. La marque dispose aussi d’une bonne cote au niveau de ses relations avec les usagers. Il remplace le produit au moindre ennui. Enfin, le fabricant tient au respect de la vie privée. Cela demeure l’un de ses points forts et le distingue des autres firmes sous Android de Google.

Conclusion

Malgré cette extension continuelle, les iPhone embarquent jusqu’alors moins de mémoire vive par rapport aux fleurons d’Android. En effet, ces derniers peuvent atteindre jusqu’à 16 Go de RAM. Pourtant, les iPhone arrivent à proposer des performances accrues grâce à leurs puces maison.