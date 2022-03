Rate this post

Pour son évènement, Apple pourrait présenter un nouveau Mac M2, de nouveaux iPad ou même un autre iPhone SE 3. Les invitations pour la sortie des produits 2022 se dévoilent depuis mercredi dernier. Le lancement se déroulera en virtuel le 8 mars à 19 heures, heure de France.

Un rendez-vous incontournable des Apple addicts

L’évènement surnommé « Spring Event » d’Apple présentera immuablement de nouveau iPad grand public, un ou plusieurs MacBook Airs. À ceux-là s’ajoutent peut-être bien différentes surprises. 24 heures avant l’annonce officielle d’Apple, l’hashtag #AppleEvent s’avérait populaire sur Twitter, comme si les fans voulaient forcer l’existence de l’évènement. Ensuite, l’invitation colorée et les termes « Peek Performance » atterrissent, complétés par la chanson de Yung Bae, « Wonder ».

Quand nous regardons l’invitation, le logo pomme apparait avec un aspect multicolore. Cela signifierait assurément un clin d’œil à une nouvelle ligne riche en couleurs, de MacBook Airs et iPad Airs. Quant au mot « Peek », nous pensons à une miette de pain, censé nous diriger vers le projet de lunettes AR. Toutes ces informations restent dans le domaine des spéculations. La montée en scène de Tim Cook, le PDG d’Apple, nous donnera sûrement les réponses à toutes ces énigmes.

Les produits attendus lors de l’évènement

Les rumeurs parlent d’un nouvel iPhone SE 3. Les fuites indiquent un smartphone moins cher comparé au dernier modèle à 362 euros. Le prix avoisinerait les 272 euros. Mobile économique oblige, la capacité de stockage de l’iPhone SE se limiterait à 64 et 128 Go. Pour rappel, celui de l’iPhone 13 débute à 128 Go. Toutefois, Apple pourrait le hausser à 256 Go. Mais garder l’appareil abordable et augmenter la capacité de stockage s’avère contradictoire.

Apple prend l’habitude de nous sortir un MacBook grand public durant le show. Néanmoins, au lieu d’un nouveau système, il s’agirait plutôt de l’Apple Silicon M2, dont différentes personnes vantaient les mérites. Cependant, l’effervescence autour de cette puce pourrait voiler la probable grande refonte du système. Le M2 garderait 8 cœurs au maximum, par contre le fabricant améliorerait son système. Ses performances se posteraient entre celles du M1 « classique » et celles de la gamme M1 Pro.

Les AirPods Pro prennent de l’âge avec élégance, mais se tiennent prêts pour recevoir une mise à jour. Son successeur, les AirPods Pro 2, pourrait débarquer dès la semaine prochaine. Ils amèneraient probablement des fonctionnalités étonnantes liées au fitness et à la santé. Diverses rumeurs parlent d’un suivi de séances d’entraînement, d’autres évoquent un remplacement du Bluetooth par une autre technologie. Nous pourrions aussi assister à des airpods Lite plus abordables voir le jour.

Des annonces surprises de la part d’Apple ?

La principale surprise pourrait venir du Apple TV set dont tout le monde parlait tant auparavant. Ce service semble de nos jours presque oubliés. Toutefois, si cela s’avère envisageable, les télévisions intelligentes auront probablement 3 tailles : 42, 50 et 65 pouces. Le boîtier de streaming Apple TV se trouverait intégré, et tous les écrans possèderaient un revêtement brillant. L’écran de 65 pouces embarquerait même une option 8K et un abonnement gratuit d’un an à Apple TV.

La réunification du HomePod mini et du boîtier Apple TV demeure probable. Cet amalgame donnerait une enceinte intelligente apte à contrôler tous vos appareils par une action vocale. Cela deviendrait alors possible de lire un album sur Apple Music et de diffuser en même temps votre série préférée. Nous pensions considérer les lunettes Apple Glasses comme le grand absent du show, mais une nouvelle découverte nous incite à penser le contraire. Peut-être la plus grande surprise de toutes ?

Conclusion

Apple pourrait garder la puissance de la M2 rapprochée du M1. L’amélioration concernerait probablement l’autonomie ou la dissipation de la chaleur. Toutefois, il s’avère étonnant de voir Apple proposer un nouveau SoC sans une différence de performances édifiante comparé au précédent.