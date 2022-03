MWC 2022 : le récapitulatif des nouveaux smartphones présentés

Rate this post

Les plus grands noms de la technologie profitent du Mobile World Congress pour lancer leurs nouveaux produits. En plein MWC 2022, nous avons suivi les annonces les plus excitantes de l’événement. Ainsi, nous avons vu des téléphones phares, mais également des smartphones d’entrée et de milieu de gamme de bonne affaire. Voici les appareils présentés.

Série Honor Magic 4

En apparence, la série Honor Magic 4 préserve quelques grandes lignes de la version précédente, le Magic 3. Elle se compose du modèle Magic 4 et sa variante pro. En effet, ils adoptent un écran OLED + 120 Hz de fréquences. Ils proposent une diagonale de 6,81 pouces. À l’arrière, ils proposent un bloc photo circulaire à triples caméras. Celui-ci comprend :

Deux capteurs de 50 MP (principal et l’ultra grand-angle)

Un appareil périscope de 64 MP pour la version pro, contre 8 MP pour Magic 4.

Le Snapdragon 8 Gen 1 alimente les deux modèles. Ce processeur s’associe avec une mémoire vive de 8 ou 12 Go pour livrer une belle performance. Il offre également une connectivité de 5 G. La déclinaison pro présente deux options de stockage : 256 et 512 Go. Alorsque la version standard propose une autre variante avec 128 Go.

Une batterie de 4 600 mA h contribue à alimenter la gamme Magic 4. Selon la société, le Honor Magic 4 pro peut supporter une charge rapide de 100 W. ainsi, l’accumulateur peut passer de 0 à 100 % en une demi-heure seulement.

La nouvelle génération de Magic arrivera sur les marchés mondiaux au prochain mois. En effet, le tarif varie selon la configuration, mais le Magic 4 pro sera proposé à partir de 1099 €. Le modèle plus abordable sera commercialisé au prix de 899 €.

Nokia C21 et Nokia C21 Plus

Lors du MWC, HDM Global lançait sa série d’entrées de gamme Nokia C21. Ses deux déclinaisons arborent un écran HD+ de 6,5 pouces. Cette dalle abrite une caméra frontale de 5 MP destinée pour les selfies. Le modèle plus performant adopte une configuration photo à doubles objectifs de 13 MP, et 2 MP. Par contre, la variante abordable propose un capteur principal de 8 MP, au dos.

Un chipset Unisoc SC9863A cadencé jusqu’à 1,6 Hz propulse les deux smartphones. Il se complète avec une mémoire vive de 2,3, et 4 Go de RAM afin de livrer une meilleure performance. La série C21 dispose d’une capacité de stockage de 32 et 64 Go. Cela se révèle extensible au point de 1 To avec une carte microSD.

Le C21+ propose deux options de batterie avec 4 000 mA h (deux jours d’autonomie) ou 5 000 mA h (dure jusqu’à 72 heures). Elles restent compatibles à une charge rapide de 10 W. Il arrivera sur le marché au prix de 119 €. Quant au modèle de base, il s’alimente avec un accumulateur de 3 000 mA h. Celui-ci supporte une charge de 5 W. Le smartphone sera vendu à moins de 100 €.

Série Realme GT 2

Le Realme GT 2 et le GT 2 Pro révèlent tous deux des spécifications captivantes. Mais la version pro nous impressionne encore plus. En effet, ce smartphone peut rivaliser avec les autres flagships de toutes les manières. Que ce soit au niveau du prix ou de performance.

Le Realme GT 2 Pro arbore un écran de 6,7 pouces affichant une résolution 2 K. La dalle présente un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ses bords sont plats. Au dos, nous trouvons un triple réseau de caméras. Il comprend :

Un capteur principal de 50 MP, habile à enregistrer des vidéos 8 K.

Un ultra grand-angle de 50 MP avec un champ de vision de 150°.

Une caméra microscopique 40X qui semble impressionnante et inhabituelle.

Sous le châssis, nous avons droit au dernier Soc de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen. Il se coopère avec 8 ou 12 Go de RAM afin de livrer une meilleure performance. Le smartphone vous attribue une mémoire de 128 ou 256 Go pour vos données. Il sera mis en vente à partir de 649 €. Cela représente 200 € de plus par rapport à la version standard. La gamme GT 2 sera expédiée en Inde, au Moyen-Orient, l’Amérique latine, et l’Asie du Sud-est dans les prochains mois.

Série ZTE Blade V40

Apparemment, ZTE a plus de Blade que Gilette ! Sa nouvelle série ZTE Blade V40 comporte quatre différents modèles. En effet, cela concerne le Blade V40, V40 5G, V40 Pro, et V40 Vita. Ces smartphones se présentent tout aussi déroutants qu’impressionnants. L’accent est porté sur la durée de vie de la batterie, et sur les prix abordables.

Êtes-vous à la recherche d’un grand écran où vous ne manquerez rien ? Que ce soit pour regarder la télévision ou en diffuser des films, la gamme Blade en vaut la peine. Toutefois, le produit phare officiel reste le V40 5G. La marque veut largement tenir ses spécifications en secret.

Ainsi, notre choix s’oriente sur la version pro qui se dote d’un écran OLED de 6,7 pouces. En outre, le ZTE V40 Pro propose une bonne reproduction des couleurs. Une batterie de 5 100 mA h avec une charge de 65 W se charge d’alimenter l’appareil.

La déclinaison Vita arbore une dalle de 6,74 pouces avec des cadres fins. Elle dispose d’une batterie de 6 000 mA h qui demeurent compatibles à une charge de 22,5 W. En effet, la série ZTE Blade V40 serait lancée autour d’avril. Nous attendons donc que la marque nous en révèle plus d’informations.

Série TCL 30

TCL semble plus connu pour ses écrans que pour ses téléphones. Mais la marque souhaite changer cela en lançant cinq smartphones similaires cette année. En effet, il s’agit de TCL 30, 30 E, 30+, 30 5G, et 30 SE. Ils reposent sur un même design, mais apportent quelques changements par ici et par là.

Les variantes 30, 30+, et 30 5G affichent un écran FHD+ de 6,7 pouces. Celui-ci vibre à une fréquence de 60 Hz. Les deux autres modèles proposent une dalle HD+ de 6,52 pouces. Pour chaque variante, la marque essaie de différencier la puce qui le propulse. Ainsi, nous avons un Soc de MediaTek :

L’Helio G37 pour les TCL 30, et 30+.

L’Helio G25 avec les modèles 30 E, et 30 SE.

Le Dimensity 700 sur la déclinaison 5 G.

La série TCL 30 dispose des capteurs de 50 MP (principal), 2 MP (macro), et 2 MP (profondeur). Toutefois, la caméra frontale se diffère selon la variante. Ainsi, elle se révèle comme suit : le 30 E aura seulement 5 MP, alors que les 30 et 30 SE bénéficieront de 8 MP. Les modèles 30+ et 30 5G auront 13 MP.

Chaque modèle s’appuie sur une batterie de 5 000 mA h pour assurer son alimentation. Par ailleurs, nous nous attendons à voir TCL proposer des modèles d’entrée de gamme et des smartphones plus puissants.

Le lancement global du OnePlus 10 Pro 5G

Nous savons déjà presque tout sur l’OnePlus 10 Pro 5 G. Mis à part le prix, cet appareil entrera résolument dans le segment prémium. Cela semble vrai, car il s’agit d’un modèle haut de gamme avec des spécifications prometteuses.

Il dispose d’un écran QHD+ de 6,7 pouces. Cette dalle propose un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. Il utilise un étalonnage bicolore pour une précision de couleur constante. Et ce, dans les niveaux de luminosité élevée ou faible. Il arbore une configuration à triple caméra. Celle-ci intègre donc un capteur principal de 48 MP + 50 MP (ultra grand-angle) + 8 MP (téléobjectif avec un champ 150°).

Pour les selfies, l’appareil abrite une caméra frontale de 32 MP. Le nouveau mode RAW+ vous permet de filmer en RAW 12 bits. Cette nouvelle fonctionnalité vous octroie un montage encore plus puissant.

L’OnePlus 10 Pro 5 G est d’ores et déjà disponibles sur le marché chinois. Toutefois, son expédition dans l’Inde, l’Europe, et l’Amérique du Nord est confirmée. Cela débutera à partir de ce mois de mars.

Nokia C2 2de Édition

La suite du Nokia C2 de 2020 propose des spécifications décentes à un prix très bas. En effet, un écran HD de 5,7 pouces équipe le Nokia C2 2de Édition. Au dos, il dispose d’une caméra de 5 MP. À l’avant, nous avons droit à un capteur de 2 MP pour les selfies.

Le smartphone se dote d’une capacité de 1 ou 2 Go de mémoire vive. Ses 32 Go de stockage interne s’avèrent extensibles jusqu’à 256 Go. Certes, ce smartphone ne donnera pas de nuit blanche à Honor ou Samsung. Mais 127 € révèlent un prix extrêmement bas pour un téléphone 4 G.

Realme GT Neo 3

Le Realme GT Neo 3 semble présenter un autre téléphone abordable. Cela est grâce à son socle de charge de 150 W. ainsi, le smartphone peut se charger très rapidement. En cinq minutes seulement, la batterie de votre appareil passera de 0 à 50 %.

Il arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Il propose le Soc Dimensity 8100 de MediaTek. C’est tout ce que nous savons sur le successeur du GT Neo 2. En fait, Realme tient à rester discret à propos des autres spécifications.

Xiaomi Poco X4 5G Pro et Poco M4 Pro

Le Poco X4 Pro 5G représente le seul téléphone de la marque Poco à disposer d’un capteur de 108 MP. Son système de photo intègre également deux autres caméras de 8 MP, et de 2 MP. À l’avant, le smartphone loge un appareil de 16 MP. Son panneau se présente avec une diagonale de 6,67 pouces. Il propose la technologie AMOLED + 120 Hz de taux de rafraichissement.

Le Snapdragon 695 se charge de propulser le X4 5G Pro. Le chipset se complète avec une mémoire vive 6 ou 8 Go de RAM. Quant au stockage interne, il dispose de 128 à 256 Go. Le modèle avec 128+6Go propose un prix de 299 €. L’autre déclinaison est à 349 €.

La gamme Poco M4 Pro adopte un écran AMOLED de 6,43 pouces + 90 Hz. Son objectif à l’avant reste 16 MP. Quant à l’arrière, cette variante incorpore trois capteurs de 64 MP, 8 MP, et 2 MP. Celle-ci tourne avec le Soc Helio G96 qui s’associe à 6 ou 8 Go de RAM. Elle vous alloue un stockage de 128 ou 256 Go. Le prix se révèle comme suit :

6 + 128 Go : 229 €.

8 + 256 Go : 279 €

Ces deux nouveaux produits de Xiaomi représentent d’excellents téléphones avec un prix raisonnable.

Conclusion

La majorité des produits présentée lors du MWC 2022 fera leur apparition à l’international, dès ce mois de mars. Toutefois, certaines marques essaient d’utiliser cet événement pour impressionner ses utilisateurs. Comme le cas d’Oppo et de Realme avec leur charge rapide de 150 W.