LG Mobile : le grand absent du MWC 2022

Rate this post

Le Mobile World Congress se métamorphose depuis la pandémie, et l’absence de LG Mobile semble révéler de nouvelles tendances intéressantes en téléphonie. En effet, l’influence de LG Mobile sur le marché du smartphone ouvrirait le chemin aux appareils abordable.

LG Mobile s’éclipse pour de bon

En avril 2021, LG annonçait sa résolution d’arrêter de produire des smartphones. Il devient ainsi le grand absent du rendez-vous de Barcelone. Statista constatait effectivement une diminution manifeste de part de marché de la firme coréenne. Cette dernière subissait également un grattage de ses parts de ventes à cause des jeunes sociétés chinoises à croissance rapide.

Les smartphones haut de gamme LG acquéraient auparavant son moment de gloire. Ses fleurons intronisaient de nouvelles fonctionnalités dans les mobiles. Nous citons les caméras extralarges, les dispositifs à double écran, les détecteurs de veine et diverses options supplémentaires encore. Certaines de ses technologies se trouvaient adoptées, tandis que d’autres restaient infructueuses. Leurs appareils à prix abordables connaissaient également une certaine popularité pendant un temps.

Malheureusement, LG passait à côté de l’évolution du marché des smartphones. En effet, après le MWC 2019, la firme coréenne sortait des produits de façon intermittente. Le fabricant se focalisait sur des concepts étonnants comme le LG Wing, et délaissait sa série phare de bases. Les adeptes de la technologie raffolent des appareils excentriques, mais malencontreusement cela ne rapporte pas assez. Par conséquent, ses produits se fracassaient contre le déferlement des smartphones chinois.

L’heure des mobiles économiques a sonné

Les smartphones abordables de marques chinoises inondaient inexorablement le MWC 2022. À notre avis, ce phénomène demeure la principale raison du déclin de LG. Ces fabricants chinois accaparaient des parts de marché d’une façon fulgurante. Auparavant, les « bon marchés » paraissaient sans intérêt. De nos jours, ils deviennent des smartphones musclés avec une multitude de fonctions. Et les constructeurs continuent toujours de les rendre encore plus performant pour se rapprocher mobiles de la gamme plus élevée.

En effet, depuis un certain temps, le marché des smartphones abordables commence à prendre son envol. Mais il explose vraiment lors de la pandémie mondiale. Les marques comme Redmi, Pocophone, Realme et Motorola produisent avec effervescence de puissants smartphones à prix doux. Le MWC 2022 demeure le point de ralliement de toute cette évolution. Vraisemblablement, le hall de cet évènement se transforme en une arène de combat de tous ces appareils à bas prix.

Conclusion

Les mobiles de LG s’avéraient innovants. Ces améliorations se trouvaient ingénieuses, mais manquaient cruellement de compétitivité. S’il produisait encore des smartphones, peut-être les appareils pour petit budget actuellement sur le marché obtiendraient moins de succès.