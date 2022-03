La Poste mobile : bon plan avec 50 Go à 9,99 €

Rate this post

La poste mobile est un MNVO exploitant le réseau de SFR. Il propose des offres à petit prix et à la fois sans engagement. Certes, ses forfaits paraissent complets et attractifs, mais l’opérateur continue à offrir des réductions à ses consommateurs. Avec la poste mobile, vous pouvez bénéficier de 50 Go, pour 9,99 € seulement. Que nous présente exactement cette formule ?

Forfait 50 Go sans engagement pour 9,99 € par mois

Ce forfait SIM en 4G embarque une couverture d’internet de 50 Go. Cette quantité est largement suffisante pour ceux qui consomment moins de données mobiles. L’abonnement mensuel est à 9,99 €, et pas seulement la première année. Ainsi, cette formule se compose généralement :

D’appels illimités vers 129 destinataires différents en France métropolitaine vers cette même zone et les DOM.

SMS illimités en métropole, vers les DOM.

MMS illimités en France métropolitaine.

50 Go d’internet exploitable en France.

Mais si vous êtes en déplacement dans l’Europe, le DOM ou la COM, vous disposez des services :

Appels, SMS, et MMS illimités utilisables depuis/vers ces zones, et vers la France métropolitaine

10 Go décompté des 50 Go, que vous allez utiliser dans les zones d’Europe, le DOM/COM.

Forfait 100 Go sans engagement à partir de 14,99 €

Un volume de 100 Go peut couvrir amplement vos besoins du quotidien. Cela vous permet de regarder des vidéos, à surfer sur internet ou sur vos réseaux sociaux. Le Forfait SIM 100 Go de la Poste mobile est à 14,99 € seulement par mois. Et cela ne concerne pas uniquement les 12 premiers mois. En détail, l’offre se présente comme suit :

Appels, SMS, MMS illimité en France métropolitaine, depuis l’Europe et les DOM/COM.

100 Go utilisable en France métropolitaine, dont 15 Go consommables depuis les zones d’Europe, les DOM/COM.

Par ailleurs, vous pouvez passer des appels durant 3 h d’affilée avec 129 destinataires différents. Limite atteinte, l’opérateur vous facturera 0,37 € par minute, pour les appels en métropoles. Par contre, une minute vers le DOM coutera 0,50 €. D’un autre côté, les SMS et les MMS visent 250 destinataires. Tout cela reste valable pour tous les forfaits sans engagement de la Poste mobile.

Conclusion

La poste mobile, comme les autres opérateurs, essaie de diversifier ces offres. Cela est dans le but de satisfaire les besoins de tout le monde. En effet, il y en a ceux qui utilisent moins de connexion sur leurs smartphones. Tandis que d’autres consomment une centaine de gigas pour remplir ses besoins. À vous de choisir ce qui vous correspond au mieux.