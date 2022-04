Rate this post

Après le retrait de LG sur le secteur, Motorola devient le troisième plus grand constructeur de smartphones en Amérique du Nord. Une grande partie de son succès réside dans la conception et la vente des modèles économiques et de milieu de gamme. Le fabricant américain vient tout juste de lancer deux téléphones sur le marché. Il s’agit en fait des versions 2022 du Moto G et du Moto G Stylus.

Motorola Moto G 2022 affiché au prix de 400 $

Ce smartphone affiche un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il propose un rapport d’aspect de 20:9. Au dos, il possède trois caméras avec un capteur principal de 50 MP. Ce dernier s’associe à un objectif macro et à une profondeur.

En termes de performances, il fonctionne avec un processeur résolument économique, le MediaTek 5GC. Ce SoC reste tout de même compatible en 5G. Cette puce s’appuie à une mémoire vive de 4 ou 6 Go et à un stockage interne de 256 Go. Il s’avère possible d’étendre cette capacité jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Le Moto G (2022) s’alimente avec une batterie de 5 000 mAh supportant une charge filaire de 10 W. L’ensemble de l’appareil tourne sous Android 12, mais il est possible de le mettre à jour vers Android 13. Il bénéficiera également de trois ans de correctifs de sécurité sur une base bimensuelle.

Moto G Stylus 5G 2022 commercialisé à partir de 500 $

Pour rappel, Motorola a déjà lancé un modèle surnommé Moto G Stylus 5G en 2021. Comme son nom l’indique, ce nouvel appareil est donc la version améliorée de cette année.

Le Moto G Stylus 5G de 2022 arbore un écran LCD d’une résolution FHD+ et d’une diagonale de 6,8 pouces. Cette dalle affiche un taux de rafraichissement de 120 Hz, qui se révèle deux fois plus rapide que le 60 Hz en vue sur la variante de 2021. À l’arrière, nous retrouvons un système à triples caméras. Celui-ci se compose d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra large de 8 MP et d’un objectif de 2 MP. La façade loge un module de 16 MP pour les selfies.

Sous le capot, le SoC Snapdragon 695 s’associe à 8 Go de RAM et à un stockage de 256 Go en matière de performances. La mémoire interne est extensible jusqu’à 1 To par le biais d’une carte MicroSD. Une batterie de 5 000 mAh se charge de l’alimentation du téléphone, avec un support de TurboPower 10 et Quick Charge 3.0. Le tout fonctionne sous Android 12. Ce dernier peut être mis à jour vers Android 13. Comme le Moto G 2022, le Moto G Stylus 5G 2022 profitera de trois ans de correctifs de sécurité, deux fois dans un mois.

Conclusion

Ces deux modèles sont d’ores et déjà disponibles en précommandes aux États-Unis. Le Moto G 2022 sera expédié à partir de 19 mai, tandis que la vente du Moto G Stylus 5G 2022 débutera le 28 avril. Selon le constructeur américain, ils arriveront bientôt au Canada.