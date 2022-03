La série Galaxy S22 : dernier jour du bonus jusqu’à 150 € chez Samsung

Rate this post

Jusqu’au 10 mars 2022, les Galaxy S22, et S22+ sont disponibles en précommande sur la boutique officielle de la marque. Samsung propose une offre exceptionnelle pour tout achat d’un modèle appartenant à la série S22. Cela inclut une paire de Galaxy Buds Pro, un abonnement annuel de Samsung Care+, et un bonus de reprise 100 €.

Offre de précommande du Galaxy S22 ou S22+

Les Samsung Galaxy S22 et S22+ représentent les modèles plus abordables de la série. Ils proposent des spécifications presque similaires et disposent d’une mémoire de stockage variant de 128 à 256 Go. Ils partagent les mêmes coloris, à savoir blanc, vert, rose, et noir.

Il s’avère possible d’acquérir le smartphone avec des facilités de paiement. Ainsi, le prix se révèle comme suit :

Modèle avec 8 + 128 Go :

S22 classique : 214,75 € par mois, soit 859 €.

S22+ : 264,75 €/mois ou 1059 €.

Déclinaison avec 8 + 256 Go :

S22 : 227,25 € ou 909 €.

S22 + : 277,25 € tous les mois ou 1 109 €.

La variante en verte sera expédiée à partir de 15 mars 2022. Quant aux autres, la livraison débutera le 29 mars 2022. Sur Samsung.com, il existe des couleurs exclusives qui sont grises, crème, bleu ciel, et violet. Si vous en commandez, vous aurez une coque et un chargeur offerts.

Que vous cherchiez à acheter un modèle S22 ou S22+, vous serez dans le même bateau et recevrez une nouvelle paire de Galaxy Buds Pro en cadeau. Vous pouvez compter sur l’assistance de Samsung avec un abonnement d’un an à Care+.

Pour tout achat, vous bénéficiez d’une remise de 100 € pour la reprise de votre ancien smartphone. Mais si celui-ci est une déclinaison appartenant à la série S9, S10, ou S20, vous profiterez d’une remise de 100 € supplémentaire.

Offre de lancement du Samsung Galaxy S22 ultra

Le Samsung Galaxy S22 ultra est la variante haut de gamme de la série. En effet, elle arbore une dalle AMOLED de 6,8 pouces. À l’intérieur, nous trouvons un Soc Exynos 2200 épaulé par 8 à 12 Go de RAM. Ce smartphone est d’ores et déjà disponible sur le marché. Toutefois, la marque propose une offre de lancement.

La promotion concerne des coloris disponibles. Il s’agit du modèle en bordeaux ou en noir. Cependant, la marque présente des couleurs en exclusivité sur Samsung.com. Qui sont gris, bleu ciel, et rouge. Si vous optez pour l’un de ces coloris, vous aurez une coque et un chargeur en cadeau. Avec la facilité de paiement, le Samsung Galaxy S22 ultra est accessible dès 314,75 € par mois ou 1259 € pour le modèle 8 + 128 go. La version 12 + 256 Go est à 339,75 €/mois ou 1359 €, et le 12 + 512 Go à 364,75 €/mois ou 1459 €. Le modèle exclusif de la boutique Samsung, le 12 + 1 To a un prix de 414,75 €/mois ou 1659 €.

Samsung offre également un bonus de reprise de 100 € sur votre ancien téléphone. Si vous achetez ce modèle, elle vous rembourse 150 € sur les Galaxy Buds Pro, Watch et les accessoires. En outre, vous avez droit à un abonnement gratuit pendant un an à Care+. Cette assurance protège votre smartphone contre tout type d’accidents, la casse, ou les dégâts causés par l’eau.

L’expédition commencera à partir de 29 mars 2022.

Conclusion

Samsung propose également des offres exceptionnelles pour chaque précommande d’un modèle Galaxy S22. Ainsi, vous bénéficiez d’une réduction allant de 100 € à 150 €. Une paire de Galaxy Buds Pro est un joli cadeau qui s’accorde parfaitement avec votre nouveau smartphone. La Care+ complète à merveille les deux ans de garanties proposées par le constructeur. N’attendez plus à passer vos commandes !