Une batterie de 4900 mAh pour le Xiaomi 12 Ultra

@DCS révèle sur Weibo l’existence d’une batterie de 4900 mAh pour un smartphone phare de Xiaomi. Par élimination, cet élément pourrait appartenir au Xiaomi 12 ultra. Dans cet article, nous découvrirons les bruits des couloirs à propos des performances de l’accumulateur.

Une batterie de 4900 mAh à cellule unique

La batterie de 4 900 mAh à cellule unique demeure l’aspect le plus édifiant du prochain smartphone de Xiaomi. À titre de rappel, le fabricant chinois équipait le Xiaomi 12 Pro de la puce spécialement dédiée à la batterie, la Surge P1. Avec l’aide de cette dernière, le Xiaomi 12 Pro arriverait à s’alimenter avec une charge rapide de 120 W. L’approvisionnement rapide délivrée par cette technologie s’avérait inconcevable à utiliser pour les batteries monocellulaires exploitées auparavant.

En plus, l’accumulateur à une seule cellule intégrée occupe moins de place par rapport à une pile à double cellule. Elle possèderait alors plus de puissance avec le même volume et proposerait des solutions pour la disposition du châssis. Dorénavant, le nouveau fleuron de la firme chinoise embarque également la batterie à cellule unique. En conséquence, la puce Surge P1 pourra aussi s’utiliser sur cet appareil.

L’élément d’alimentation du Xiaomi 12 Po plafonne à 4 600 mA h. De plus, aucune star de Xiaomi ne se trouve en développement en ce moment. Nous pensons donc attribuer cette batterie de 4900 mA h au Xiaomi 12 Ultra.

L’innovation avec la puce Xiaomi surge P1

Wang Fei, le vice-président du comité technique du groupe Xiaomi, expliquait une réalité à propos de la Surge P1. En effet, plus l’aptitude de la batterie s’avère grande, plus la difficulté pour la recharger rapidement augmente. Les gens de Xiaomi persévèrent dans l’innovation et tentent de viser un certain équilibre. En effet, il faut jongler entre l’optimisation de la charge, la durée de vie du composant et l’épaisseur physique de la batterie.

Xiaomi battrait son propre record de vitesse d’alimentation et le ramènerait à 10 petites minutes. Selon toujours Wang Fei, cet exploit ne signifie pas la fin, mais un nouveau commencement. Le fabricant assure l’aptitude de Xiaomi Surge 1 à charger une cellule unique de 120 W en quelques secondes seulement. Pour rappel, la batterie de 4 600 mAh du Xiaomi 12 Pro se remplit complètement en 18 minutes. Xiaomi reste le premier à employer cette technologie de charge monocellulaire de 120 W et à révéler un système de cellules de batterie 120 W 5 C. Xiaomi utilise le graphène comme matière pour ce système.

Conclusion

L’utilisation de cette batterie à cellule unique offrirait probablement plus d’autonomie et une vitesse de charge accrue. Le design aussi se retrouverait défini grâce à la finesse et le poids plume de l’accumulateur.

