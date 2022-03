Rate this post

Attendue à la fin d’année de 2022, la nouvelle série iPhone 14 a fait l’objet des fuites et rumeurs ces derniers temps. Kuo laisse entendre que seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficieraient de la dernière puce haut de gamme d’Apple, l’A16. Cela semble une première fois chez la marque à la pomme. Elle offre toujours son Soc annuel à toute sa gamme d’iPhone.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max embarqueraient la nouvelle puce A16 d’Apple

Après la présentation de l’iPhone SE, la firme de Cupertino s’apprêterait à lancer quatre nouveaux smartphones. Il s’agit des iPhone 14 et 14 Max qui représentent les modèles de base de la série. Ils devraient être livrés avec les indispensables iPhone 14 Pro et 14 Pro max.

Selon l’analyste Ming-Chi-Kuo, Apple conserverait sa nouvelle puce A16 pour les déclinaisons pros. Dans un tweet, il a déclaré que les deux appareils standards continueraient d’embarquer le Soc A15 en vue sur tous les modèles d’iPhone 13 et sur le dernier SE.

Sous le capot, ces téléphones haut de gamme arboreraient tous 6 Go de mémoire vive. Toutefois, il y a une différence. Les iPhone 14 pro et pro max profiteraient de la LPDDR5, tandis que les versions classiques proposeraient de la LPDDR4.

Les autres prédictions sur la série iPhone 14

Selon notre informateur, l’iPhone 14 max comporterait un écran de 6,7 pouces. Cela laisse paraître une première fois qu’un écran de la taille pro se trouverait dans un téléphone non pro, et moins cher. En juin, Kuo a déjà réalisé une prédiction similaire. Il a déclaré qu’Apple travaillerait sur un nouvel iPhone à écran plus grand pour moins de 900 $.

Apparemment, la taille de 5,4 pouces s’avère absente sur la liste de l’analyste. La firme de Cupertino se passerait probablement de la version mini pour cette nouvelle génération. Cependant, l’annonce officielle de cette annonce reste encore incertaine pour le moment. Elle devrait faire ses débuts lors d’un prochain événement de la marque. D’habitude, cela a lieu à l’automne.

L’analyste Ming-Chi-Kuo prédit un iPhone 14 sans encoche, doté d’une caméra perforée et matérielle Face ID sous l’écran.

Conclusion

Jusqu’à maintenant, Apple n’a pas encore officialisé sa série d’iPhone 14. Celle-ci devrait avoir lieu à l’automne lors d’un événement. Pourtant, des rumeurs circulent déjà à son propos. Les dernières spéculations viennent de Kuo laissant voir les performances de cette nouvelle génération d’iPhone.