Même à une échelle moindre, Apple activerait déjà la première phase de la production de l’iPhone 14. La marque à la pomme pourrait lancer son vaisseau amiral en septembre. Des spéculations vont bon train quant à son design et son bloc photo.

L’iPhone 14 serait en phase de test

United Daily News, un site taïwanais, affirme l’entrée d’Apple dans la production de l’iPhone 14. La première phase constitue un essai. Elle viserait à façonner uniquement un petit nombre de smartphones. Avec ces prototypes, Apple pourrait détecter les futurs problèmes, afin d’y remédier avant le début de la grande production.

Le site omet d’affirmer si cette phase d’essai inclut tous les modèles de la série iPhone 14, ou subirait une sélection. En parallèle, 9to5Mac évoque le bon avancement d’Apple par rapport à son timing des années antérieures. Le site de Seth Weintraub s’allie pour émettre son constat sur le respect du calendrier prévu pour son flagship. Même si différents paramètres pouvaient retarder les travaux, la gamme iPhone 14 semblerait bien sortir sans accroc en septembre.

D’après encore United Daily News, Luxshare se verrait confier la fabrication de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max. Pour les modèles Pro, à l’instar de l’iPhone Pro et l’iPhone Pro Max, Foxconn assurera sa production. Ce rapport reste encore dans le domaine des suppositions, par contre il demeure tout à fait plausible. En effet, le timing annoncé par le site taïwanais correspond vraisemblablement à la logique du calendrier de fabrication d’Apple.

Encore beaucoup de zones d’ombre sur le design final

Si la première phase de production commence réellement, cela suppose déjà la finalisation du design des smartphones. La fabrication en cours engendrerait assurément une augmentation des fuites à ce sujet. De fait, nous connaîtrons sûrement des informations officieuses plus conséquentes dans les jours et semaines qui suivent.

Nous restons sur notre faim relativement au design final des iPhone 14. Excepté la gamme Pro. Les fuites racontent leur changement radical par rapport à leurs aînés. Cela dit, ils parlent du remplacement de l’encoche par une découpe façon pilule pour la face ID et la caméra frontale. Quant aux designs de la version Standard et Max, ils changeront peu, comparés à ceux de la série iPhone 13. Cette absence d’innovation servirait probablement à maintenir le bas prix des modèles standards.

Conclusion

Si Apple entamait déjà sa phase de production, son choix pourrait se porter sur l’iPhone 14 et le 14 Max. Les changements et les complications restent raisonnables avec ces derniers. Tout cela reste dans les spéculations jusqu’ici, il faut attendre de nouvelles fuites pour en savoir plus.