L’iPhone 14 : le plus puissant de la série avec 8 Go de RAM ?

Bien qu’Apple pourrait lancer son nouveau flagship de l’année en septembre, de nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà sur l’iPhone 14. Cela concerne son design, son écran et sa caméra. Cependant, une nouvelle fuite présume sa capacité de RAM à 8 Go. Il serait probablement le smartphone le plus performant de sa lignée.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max proposeraient 8 Go de RAM, selon un rapport

En ce moment, l’iPhone 13 semble rencontrer un immense succès dans le monde entier. Pourtant, des informations sur son successeur se sont multipliées sur la toile.

Les fuites sur l’écran, les sections photos, et le design de l’iPhone 14 ont fait surface ces derniers mois. Et aujourd’hui, un blogueur coréen, eyes1122, a partagé de nouvelles informations. Selon lui, l’iPhone 14 Pro et Pro Max disposerait d’une capacité 8 Go de RAM.

Cela semble une toute première fois, chez Apple. Jusqu’à présent, la marque à la pomme a proposé 6 Go de mémoire vive pour les variantes d’iPhone 13. Et cela même si elle décide de proposer une nouvelle option de stockage de 1 To sur l’iPhone 13 Pro max.

Par ailleurs, le blogueur estime que les composants du mémoire d’iPhone 14 sont déterminés. De plus, les progrès de la production s’accélèrent.

Les spéculations sur le prochain produit phare d’Apple

Il y a quelques semaines, Jeff Pu a annoncé que la version pro d’iPhone serait livrée avec 6 Go de RAM. Mais, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement semble appuyer le propos de eyes1122.

En fait, Jeff Pu a récemment signalé que l’iPhone 14 et le 14 max proposeraient 6 Go de RAM et d’un écran LTPO à 120 Hz, comme la variante pro. La logique serait de proposer aux modèles Pro une mémoire supplémentaire pour clarifier les différences entre les smartphones.

Par ailleurs, les rumeurs présument que l’iPhone 14 aurait des appareils photo de 48 MP, 12 MP, et 12 MP. La fameuse encoche devrait disparaître entièrement, laissant place à un petit trou. Celui-ci logerait la caméra frontale. Cela présenterait alors un grand changement au niveau du design.

D’après certaines rumeurs, la série iPhone 14 supprimerait un autre port de la carte SIM pour passer en eSIM uniquement. Cela rendrait les smartphones plus étanches.

Conclusion

À plusieurs mois avant sa présentation, l’iPhone 14 intéresse déjà les internautes. Ainsi, des fuites et rumeurs circulent déjà à son sujet. La dernière vient d’un blogueur coréen, qui a fait allusion sur sa capacité de sa mémoire vive. Selon lui, cette dernière pourrait atteindre la barre de 8 Go, une première chez Apple. Cependant, nous attendons encore plus d’informations sur la prochaine série d’Apple.