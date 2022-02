Rate this post

La date de sortie mondiale du Realme GT2 et du GT 2 Pro se trouve enfin dévoilée. Realme confirme effectivement le 28 février pour le lancement de son smartphone. Cette date correspond au début du plus grand événement mobile au monde : le MWC (Mobile World Congress).

Les prix probables pour le Realme GT2

Le mois de février se déclare assez chargé pour Realme. En effet, quelques semaines seulement séparent l’annonce du milieu de gamme 9 Pro et du haut de gamme GT2. Si l’impatience vous démange pour apprécier des informations sur le GT2, vous pouvez l’assouvir bien avant le MWC 2022. En réalité, les Chinois connaissent déjà le modèle GT2 depuis sa sortie au mois de janvier dernier.

La confirmation de la date du lancement au niveau mondial signifie la disponibilité du produit au grand public. Et les prochaines informations attendues concerneront les lieux de ventes, et surtout le prix des GT2 et GT2 Pro. Afin de mieux vous situer, vous aurez à vous délester de 449 euros afin d’acquérir le Realme GT Original.

La série GT entre dans la catégorie des smartphones haut de gamme. Pourtant, elle demeurera probablement moins chère comparée à la gamme Galaxy S22 ou à celle de iPhone 13. En revanche, le Realme GT restera moins disponible par rapport à ces derniers.

Les éléments déjà connus sur le smartphone

Revenons en arrière pour nous rappeler les caractéristiques déjà confirmées des GT 2 et GT 2 Pro. Le GT2 embarque un écran AMOLED de 1080 x 2400 de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur sera le Snapdragon 888 de Qualcomm, la RAM monte à 12 Go et la capacité de stockage atteint 256 Go. Le dos s’ornera d’un bloc photo de 3 caméras, dont la principale offre 50 MP. La batterie propose une puissance de 5 000 mAh et se remplit avec une charge de 65 W.

Quant au Realme GT 2 Pro, sa face avant se parera d’un écran AMOLED 1440 X 3216 de 6,7 pouces. Il possède le même taux de rafraîchissement que le GT2 : 120 Hz. Le smartphone s’offre le SoC Snapdragon 8 Gen 1, une référence en la matière. La RAM atteindra 12 Go comme son petit frère, par contre la capacité de stockage montera à 512 Go. La batterie fournira 5 000 mAh et accepte une charge de 65 W. Le bloc photo de 50 MP + 50 MP + 3 MP animera la photographie.

Notons quand même la prouesse de la micro-lentille de 3 MP, avec la fonction « microscopio ». En effet, elle arriverait à agrandir les objets jusqu’à 40 fois, à une distance de 4,7 mm.

Conclusion

Bientôt, nous pourrons apprécier les smartphones des Realme GT2 et Realme GT2 Pro. En effet, la date de sortie confirmée au 28 février laisse moins de vingt jours avant la date de lancement. Nous pourrons enfin découvrir entièrement ces appareils haut de gamme.