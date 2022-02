Rate this post

Vers la fin de l’année 2021, Xiaomi a lancé ses nouveaux smartphones Xiaomi 12 et 12 Pro en Chine. Selon des rapports récents, la série apparaîtra bientôt sur les marchés mondiaux. Les smartphones viennent de recevoir la certification TDRA. De ce fait, cette dernière est maintenant un peu plus proche de son lancement à travers le monde, notamment en Europe.

Certifié par TDRA, la gamme Xiaomi 12 visible en Europe prochainement

Il y a peu, la plateforme TDRA a certifié la série Xiaomi 12. Chacun des smartphones porte son propre numéro de modèle. Ceux-ci apparaissent dans les bases de données du site de certification.

À travers les captures d’écran, nous avons vu le Xiaomi 12 portant le numéro de modèle 2201123G. La version pro avec le numéro 2201122G y apparaît également. Bien que Xiaomi 12X ne soit pas apparu sur le site, il devrait tout de même être publié aux côtés des autres variantes.

Toutefois, la date exacte du déploiement des smartphones dans le monde semble incertaine pour le moment. Mais cela se produirait probablement dans un avenir proche, suite à cet évènement.

Selon le leaker Mukul Sharma, les variantes françaises pourraient arriver entre février et mars.

Ses prix de vente sur les marchés mondiaux

Les modèles Xiaomi 12 et 12X devraient arriver en France avec deux modèles chacun. L’un proposerait 8 Go de RAM associés à 128 Go de mémoire interne. L’autre disposerait de 256 Go de stockage couplé à 8 Go de RAM. En effet, ces deux smartphones proposent des spécifications presque similaires. En fait, il s’agit d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,8 pouces. La batterie de 4 500 mAh est compatible à une charge de 67 W.

Le Xiaomi 12X propose le Snapdragon 870, et serait vendu entre 600 € et 700 €. Quant au modèle Xiaomi 12, il dispose du Snapdragon 8 Gen 1. Son prix varierait entre 800 € et 900 €.

La variante pro possède également deux modèles avec 8/12 + 256 Go. Le Snapdragon 8 Gen 1 alimente le smartphone. En effet, il arbore un écran AMOLED QHD + 120 Hz de 6, 73 pouces. Sa batterie de 4 600 mAh peut prendre une charge rapide de 120 W. Son prix s’élèverait entre 1000 € et 1200 €.

Conclusion

Lancée en décembre 2021 en Chine, la série Xiaomi 12 vient de recevoir une certification de TDRA. Ainsi, nous pouvons espérer que les smartphones seront déployés en Europe prochainement. Cependant, les utilisateurs attendent encore l’arrivée du Xiaomi 12 ultra. Celui-ci serait un modèle encore plus haut de gamme que la version pro.