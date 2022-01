Le Xiaomi 12 : officialisation du prochain flagship de la marque

Rate this post

Lors de la conférence de fin d’année en Chine, Xiaomi a présenté les gammes du Xiaomi 12. L’enseigne propose 3 versions : le Xiaomi 12, le 12 Pro et le 12 X. Ces smartphones seront commercialisés au cours du premier trimestre de l’année 2022.

Caractéristiques du Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 affiche des dimensions plutôt modestes par rapport à son prédécesseur. Avec 152,7 x 69,9 x 8,6 mm, elle affiche 180 grammes sur la balance. De manière générale, il est plus discret et plus léger que la gamme précédente, le Mi11. Cette réduction de taille et de poids vise à faciliter la manipulation du téléphone.

La taille de son écran (AMOLED à 120 Hz) de 6,28 pouces tend à s’aligner à celui du Samsung S21 qui propose 6,2 pouces. À cause de cette diminution, Xiaomi opte pour une définition Full HD de 2400 x 1080 pixels et délaisse le QHD.

Une protection Gorilla Victus servira à prévenir des rayures et des chutes. Les haut-parleurs stéréo sont signés Harman Kardon. Cette dernière s’adapte très bien au Dolby Atmos, Dolby Vision.

Au niveau des performances, le Xiaomi 12 adopte la dernière version de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Il aura 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage. Une batterie de 4500 mAh, compatible avec une charge filaire de 67W, alimentera le smartphone. Celle-ci est également compatible avec la recharge sans fil de 50W, et inversée de 10W.

L’appareil photo du Xiaomi 12

Pour l’appareil photo, il possède un triple capteur :

Un module grand-angle 50 MP Sony IMX755 (f/1,88) ;

Un capteur ultra grand-angle de 13 MP (f/2,4) ;

Un Télémacro de 5 MP (f/2,4).

Le selfie est de 32 MP

Pour améliorer les performances en photographie, nous retrouvons un système de gestion du focus automatique appelé CyberFocus. Cela permettra de repérer le sujet (visage ou corps) à n’importe quel endroit et dans n’importe quel mouvement.

Xiaomi a également intégré une amélioration sur son système de refroidissement. L’épaisseur du dos du smartphone est le témoin de ce changement. En effet, le constructeur a utilisé une plaque plus épaisse pour améliorer le dégagement de la chaleur.

Date de disponibilité et prix

En raison du territoire de sortie du Xiaomi 12, les prix sont en yuans, la monnaie de la Chine. Les montants en euros excluent donc les taxes ou les frais de logistiques.

Pour la version de base : 8 + 128 Go : 3699 yuans (environ 513 €). 8 + 256 Go : 3999 yuans (environ 554 €). 12 + 256 Go :4399 yuans (environ 610 €).

Pour le modèle Pro 8 + 256 Go: 8 + 128 Go : 4699 yuans (environ 651 €). 8 + 256 Go : 4999 yuans (environ 692 €). 12 + 256 Go : 5399 yuans (environ 748 €).

Pour le Xiaomi 12 X : 8 + 128 Go : 3199 yuans (environ 443 €). 8 + 256 Go : 3499 yuans (environ 485 €). 12 + 256 Go : 3799 yuans (environ 526 €).



Conclusion

Ces smartphones sortiront avec la surcouche MIUI 13 (Android 12). La présentation de ces 3 gammes permettra aux utilisateurs de choisir l’appareil correspondant à leurs budgets. Pour la version Ultra, il faudra probablement attendre, tout comme attendre la sortie de ces smartphones sur le marché européen.