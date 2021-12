Bon plan iPhone 13 chez Red By SFR

Rate this post

L’iPhone 13 profite d’une réduction de 100 € sur son prix chez Red By SFR. Une promotion qui durera seulement jusqu’à la fin de l’année. Il est plutôt rare de trouver des offres concernant le smartphone Apple, et cette fois, il s’agit de l’obtenir sans besoin de souscrire à un forfait.

Une remise de 100 € sur toutes les configurations

L’iPhone 13 est le dernier smartphone d’Apple. Il s’agit d’un appareil haut de gamme, malgré l’absence des titres « Pro » et « Pro Max ». Avec la réduction de 100 € chez Red By SFR, les prix selon la configuration diminuent. Ainsi, le modèle avec 128 Go de stockage est à 799 € (contre 899 €), 919 € (contre 1019 €) pour 256 Go, et 1 149 € au lieu de 1 249 € pour 512 Go.

La promotion concerne tous les coloris. Le noir, le rose, le blanc lumineux et le rouge sont encore disponibles pour la version avec 128 Go de mémoire. Toutes les couleurs sont encore libres du côté du 256 Go. Vous pourrez donc avoir le bleu. Cependant, seul le rouge est possible lors de l’achat du modèle à 512 Go.

L’iPhone 13 peut se vanter d’avoir un écran très bien calibré (Super Retina XDR de 2340 x 1080 pixels), rafraichi à 60 Hz. Les performances de la puce A15 Bionic se font également ressentir malgré les 4 Go de RAM. Et vous profiterez des meilleures photos sur smartphone, avec une meilleure autonomie par rapport à son prédécesseur (iPhone 12).

Comment obtenir la réduction sur l’iPhone 13 ?

Pour profiter de la réduction, vous devrez télécharger le coupon disponible sur le site de Red By SFR. Il n’est nullement besoin d’acheter un forfait pour bénéficier de la promotion. La remise s’appliquera immédiatement lors de votre achat.

VOIR L'OFFRE RED BY SFR - IPHONE 13

Il est également possible d’étaler votre paiement en 4 fois. Vous devrez vous acquitter de la première mensualité immédiatement après votre achat. Ensuite, vous règlerez les mensualités sur les 3 prochains mois. Le montant à payer dépendra de la configuration de votre iPhone 13.

Conclusion

Red By SFR vous offre la possibilité d’obtenir une réduction allant jusqu’à 100 € sur l’iPhone 13. Un plan d’autant plus intéressant en sachant la pénurie de livraison de cet appareil, ou encore la rareté des promotions à son encontre. Si vous aimez le dernier iPhone d’Apple, ce serait peut-être la meilleure occasion de l’acquérir.