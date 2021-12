Android 13 tiramisus : certaines fonctionnalités ont été dévoilées

Rate this post

Le nouveau système Android 12, qui vient à peine de sortir, est toujours en cours de déploiement. En parallèle, Google développe déjà la prochaine version du système d’exploitation mobile qui lui succédera en 2022. Il s’agit bien évidemment de l’OS Android 13.

Un aperçu du prochain système de Google

D’après les informations fournies par les experts de XDA-Developpers, cette nouvelle mouture portera le nom de code Tiramisu. Ils ont pu obtenir des captures d’écran de la version d’Android 13 au début de son développement. Ces photos nous permettent d’avoir un aperçu de plusieurs fonctionnalités inédites qui pourraient être intégrées.

Cependant, rien n’indique officiellement que les fonctionnalités aperçues seraient ajoutées ou non sur la version définitive du système. Nous allons donc voir une à une ces nouveautés.

Première fonctionnalité : une possibilité de choisir une langue différente pour chaque application.

Dans la version antérieure d’Android, la langue utilisée est réglée par défaut pour l’ensemble des applications et de votre smartphone. Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs bilingues d’approprier une langue différente sur chaque logiciel installé sur l’appareil. Cet outil se trouverait dans le menu Langue et Saisie du paramètre, dans la section Langue des applications.

Deuxième fonctionnalité : l’amélioration de la gestion des notifications

Certes, Google a déjà amélioré la gestion des sur la version actuelle d’Android. Toutefois, la firme espère encore faire mieux pour optimiser cet aspect sur ce nouveau système. Afin d’éviter les notifications indésirables et intempestives, elle inclura une demande d’exécutions des alertes. Cela ressemblera fortement aux permissions sur l’accès à vos emplacements, l’appareil photo, ou encore le microphone du smartphone.

Troisième fonctionnalité : l’émergence d’un nouveau système TARE

Android 13 pourrait introduire une nouvelle fonctionnalité appelée TARE ou The Android Resource Economy. Il s’agit d’un système de gestion de batterie. Cet outil fonctionne en se basant sur les priorités. Ainsi, vous pourrez sélectionner les programmes les plus importants et leur allouer les ressources nécessaires, tout en restreignant ces applications en arrière-plan.

La quatrième fonction : le nouvel affichage de l’horloge de l’écran de verrouillage

Sur l’écran de verrouillage d’Android 12, l’horloge s’affiche au milieu de l’écran. Google aurait donc ajouté une autre option dans l’Android 13 pour épingler l’horloge par défaut en haut à gauche de l’écran. Il serait donc possible de choisir entre les deux modes d’affichage pour l’écran de verrouillage.

XDA-developpers présume que cette nouvelle fonction pourrait faire son apparition avant l’arrivée d’Android Tiramisu. Elle pourrait se retrouver prochainement dans l’Android 12L.

Conclusion

Bien que nous sommes encore en plein déploiement de l’Android 12 et de ses mises à jour correctives, Google travaille déjà sur son nouveau OS. En effet, cela peut sembler trop tôt, mais si l’équipe peut s’occuper de plusieurs fronts à la fois, nous ne sommes personnes pour les empêcher. Nous aimerions juste un déploiement plus rapide de la version 12.