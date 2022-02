Xiaomi 12 Ultra : un lancement cet été avec le Snapdragon 8 Gen 1 + ?

Rate this post

Le Xiaomi 12 ultra est une des déclinaisons de la série Xiaomi 12. En fait, Xiaomi décide d’attendre encore plus avant de présenter l’appareil. Cependant, ce smartphone a fait l’objet de plusieurs fuites et rumeurs. Les derniers ont fait illusion à sa date de lancement et ses spécifications dévoilées.

Xiaomi 12 Ultra aperçu dans les bases de données IMEI

La firme chinoise vient tout juste de lancer ses nouveaux flagships en Chine. Il s’agit du Xiaomi 12, 12X et 12 pro. Cependant, le constructeur chinois s’est montré relativement discret sur son projet. En fait, il s’apprête à proposer une déclinaison plus haut de gamme. Dernièrement, la marque a officialisé l’existence du Xiaomi 12 ultra.

Ainsi, un leaker a dévoilé une information pertinente sur cette nouvelle variante. Selon xiaomiui, le prochain fleuron se profile dans les bases de données IMEI. En effet, il est aperçu avec son numéro de modèle 2206122SC. Son nom de code serait L2S. Toutefois, son vrai nom s’avère inaperçu dans la capture d’écran.

Le smartphone équiperait le Snapdragon 8 Gen 1 plus

Un leaker a spéculé des informations sur la performance de cette déclinaison. D’après digital chat station, la firme veut se passer du Snapdragon 8 Gen 1. En fait, la marque chinoise a l’intention d’utiliser la version améliorée. Cela concerne la variante plus du Soc phare de Qualcomm en 2021.

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus devrait être lancé au deuxième trimestre de l’année. TSMC se charge de sa conception. De ce fait, elle proposerait des fréquences en hausse. De plus, sa consommation énergétique bénéficierait d’une revue à la baisse. Tout cela rendrait le modèle plus performant de la série.

Les spécifications attendues et sa date de disponibilité

Mis à part le processeur, les spécifications se révèlent imposantes. En effet, le modèle bénéficierait d’une autonomie plus importante que les autres variantes. Le smartphone disposerait d’une batterie de 5 000 mAh. Au dos, il proposerait une configuration photo à triples caméras.

Celle-ci utiliserait des capteurs Sony IMX haut de gamme avec 50 MP (principal), de 48 MP (ultra grand-angle), et de 48 MP (périscope x5). En se basant au numéro de modèle et à son nom de code L2S, l’appareil devrait apparaître cet été. Notamment, son déploiement se tiendrait entre juillet et août.

Conclusion

Selon les rumeurs, le fabricant chinois tenait à faire patienter ses utilisateurs pour Xiaomi 12 ultra. En fait, le smartphone serait le premier à bénéficier du Snapdragon 8 Gen 1 plus. Cependant, nous attendons d’autres nouvelles notamment au niveau des prix et la date officielle de lancement.