En 2021, Qualcomm a lancé son dernier processeur plus puissant de tout, le Snapdragon 8 Gen 1. En effet, la majorité des smartphones phares de 2022 sont équipés de cette puce haut de gamme. Cela concerne les Galaxy S22, le OnePlus 10 Pro, ou le Xiaomi 12. Cependant, sa nouvelle version serait déjà en route, d’après les fuites.

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus : le Soc plus puissant de 2022

Cette année, nous nous attendons à voir une multitude de smartphones premiums sous Android. La majorité se dotera du Snapdragon 8 Gen 1. Mais, une nouvelle fuite présume que la variante plus améliorée pourrait arriver plus tôt que prévu. En effet, il s’agit de la puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Cette information provient de Mobile Chip expert.

Selon notre informateur sur Weibo, la firme Qualcomm espère accélérer son cycle de sortie cette année. Ainsi, nous pourrions apercevoir des smartphones Android avec des puces mises à niveau, dans un avenir proche.

Cette fois, TSMC se chargera de produire les nouvelles puces haut de gamme de Qualcomm. Le processeur phare de 2021 a rencontré quelques défaillances dues aux problèmes de production venant de Samsung. Les smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 1 sont en effet sujet à la surchauffe. Comme nous l’avons vu lors sur les tests du Xiaomi 12 Pro.

Des améliorations en vue sur la nouvelle puce 2022 de Qualcomm

Samsung a adopté le procédé de gravure en 4 nm avec la puce haut de gamme de 2021. Cela semble être la cause majeure des dysfonctionnements constatés sur les smartphones.

TSMC proposerait une gravure 4LPE plus avancée pour la nouvelle puce. Notamment, ce procédé permet au MediaTek Dimensity 9000 de délivrer des fréquences plus élevées en étant à la fois stables et moins chaudes. Comme le cas des autres processeurs de Qualcomm, cette nouvelle puce devrait améliorer la performance et les hautes fréquences.

Qualcomm développerait déjà la nouvelle variante plus de son Soc phare. Cependant, la firme voudrait accélérer son calendrier de cette année. Cela est pour remplacer au plus tôt la version précédente.

D’autres fuites révèlent que le prochain produit fleuron de Qualcomm bénéficierait d’une mise à niveau vidéo. En effet, il pourrait proposer le codec AV1.

Conclusion

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus serait une version plus avancée de son ainé. En effet, Qualcomm collabore cette fois-ci avec TSMC afin de produire une variante plus performante et plus stable. La firme aspire également à proposer cette nouvelle puce au plus tôt possible. De ce fait, nous espérons la voir dès le troisième trimestre de 2022.