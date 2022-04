Rate this post

Samsung sort du lot avec la nouvelle génération de produits pliables au design exceptionnel. Apparemment, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 sont déjà attendus pour l’été prochain. Alors, vous seriez surpris des dernières découvertes des internautes sur la probable commercialisation d’un troisième smartphone pliant cette année.

Un troisième smartphone mystérieux derrière le nom de code N4

D’après des sources du site spécialisé Galaxy Club, le géant sud-coréen travaillerait sur un total de trois smartphones pliants. Ainsi, elles ont identifié trois noms de code : B4, Q4 et N4. B4 et Q4 font vraisemblablement référence au Samsung Galaxy Z Fold 4 et au Galaxy Z Flip 4.

D’ailleurs, leurs prédécesseurs étaient surnommés B3 et Q3. Toutefois, le doute plane encore sur le format du produit derrière la lettre inconnue N. Nous savons tout juste que le chiffre correspond à la génération de téléphones pliables de la marque.

Au niveau du design, la série Fold avait le format d’une petite tablette et s’ouvrait comme un livre. En outre, la famille Z Flip se démarquait par l’écran pliable de poche, en clapet. Par rapport aux prototypes montrés au CES 2022, la troisième entrée pourrait être un écran enroulable ou à deux plis.

La production de ce téléphone Galaxy N4 serait limitée

Toujours d’après le Galaxy Club, la production du Galaxy N4 pourrait se faire à une plus petite échelle que le Galaxy Z Fold4 ou le Galaxy Z Flip4. Cette même procédure a été employée avec le Galaxy Z Fold original en 2019. Évidemment, il s’agirait alors d’un projet expérimental pour Samsung.

De plus, produire un nombre limité d’exemplaires permettrait à la société de jauger le marché. Par exemple, le public pourrait accueillir ce fameux téléphone N4 avec enthousiasme ou certaines critiques. Par la suite, la firme pourrait toujours basculer vers une commercialisation intensive.

En attendant, les successeurs des Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont retenu notre attention avec les dernières informations du leaker Ice Universe le 24 mars 2022. En effet, un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus équiperait cette prochaine gamme pliable.

Conclusion

Une fois de plus, Samsung démontre qu’il est le pionnier dans le domaine des appareils pliants. Néanmoins, nous devons rester prudents sur les diverses théories étayées. Si l’existence du N4 venait à se confirmer avec de nouvelles informations, sa présentation devrait se faire avec la prochaine gamme pliable en août.