Apparemment, la série Redmi Note 11 de Xiaomi comporte plusieurs variantes dans sa liste. En effet, la marque vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau modèle avec la compatibilité 5G en dehors de la Chine. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G semble proposer des caractéristiques intéressantes à un prix très concurrentiel. Son point fort réside en fait dans sa solution de charge rapide de 120W avec un prix de 400 $ (360 euros) seulement.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G quitte la Chine avec une charge rapide de 120W

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G retrouve les grandes lignes de la variante chinoise lancée fin 2021. Toutefois, il reçoit une légère modification en ce qui concerne l’autonomie. En effet, il propose une batterie de 4 500 mAh, et pas 5 000 mAh comme les autres modèles.

En revanche, il tire avantage d’une des technologies phares de la marque, qui concerne la solution Hypercharge de 120 W. Cette dernière s’avère le plus principal argument de ce téléphone. En effet, il est capable de retrouver son énergie complète en seulement 15 minutes. De plus, un chargeur se trouve bel et bien dans sa boîte d’emballage.

D’un autre côté, il arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichis à 120 Hz. La dalle affiche une résolution FHD+, et est protégée par un Corning Gorilla Glass 5.

Prix et date de disponibilité

La certification IP53 reste d’actualité. Au dos, nous retrouvons la même configuration photo avec trois capteurs de 108 MP + 8 MP + 2 MP. La caméra frontale est de 16 MP. Il fonctionne avec la puce 5G Dimensity 920 de MediaTek associée à 6 et 8 Go de RAM. Le Note 11 Pro+ 5G exploite l’interface MIUI 12.5 de Xiaomi, basé sur Android 11.

Le smartphone arrive sur le marché sous trois variantes ayant une mémoire interne de 128 ou 256 Go. Pour le reste, il propose le Bluetooth 5.2, le Wifi 6, et un capteur d’empreinte digitale latéral. Il possède un port de 3,5 mm et deux haut-parleurs de JBL.

Cependant, seuls les prix en dollars sont disponibles en ce moment. Ainsi, ils se révèlent comme suit :

6 + 128 Go: 369 $

8 + 128 Go: 399 $

8 + 256 Go: 449 $

Du 6 au 8 avril, le constructeur chinois offre une réduction de 50 $ sur ces appareils. Ainsi, ces tarifs deviennent 349 $, 359 $, et 399 $.

Conclusion

Xiaomi veut étendre ses smartphones compatibles en 5G. En effet, il a annoncé que le Note 11 Pro+ 5G sera présenté aux côtés de deux autres produits. Il s’agit du Note 11s 5G, et du Redmi 10 5G.