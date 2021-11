Rate this post

Les Redmi Note 11 : trois gammes officialisées

Le Redmi Note 11 vient d’être officialisé en Chine. Après les rumeurs et les teasing de Xiaomi, nous prenons enfin connaissance sur le smartphone d’entrée/milieu de gamme de la marque. Dans le respect des traditions du constructeur, ce nouveau Redmi Note affiche un prix concurrentiel avec une fiche technique très attractive.

Un Redmi Note 11 Pro+ avec la charge à 120W

Xiaomi présente trois versions du Redmi Note 11. Nous avons le Note 11 standard, le Note 11 Pro et le Note 11 Pro+. Ce dernier sera le plus performant des trois modèles, malgré la présence de plusieurs points communs avec le Note 11 Pro.

Parmi les similarités entre la version Pro et Pro+, nous retrouvons l’écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Cette dalle a un taux de rafraichissement à 120 Hz. Ils embarquent le même processeur (MediaTek Dimensity 920), avec les mêmes choix de configurations (6/8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage).

Pour la photo, les deux modèles ont trois capteurs : un grand-angle de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et une macro de 2 MP. Le module pour le selfie est de 16 MP.

Le Redmi Note 11 a une configuration photo plus modeste avec seulement deux capteurs : un module principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Le selfie sera également un 16 MP.

Il présente un écran en LCD FHD+ de 6,6 pouces, cadencé à 90 Hz. Il embarque un processeur Dimensity 810, avec 4 ou 8 Go de RAM. Le stockage disponible sera de 128 ou 256 Go.

Les prix et la date pour la France

La vraie différence entre la version Pro et Pro+ se situe dans la batterie. Le Redmi Note 11 Pro+ propose une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide à 120W. Il s’agit d’une propriété unique aux smartphones haut de gamme (Xiaomi 11 T Pro) de la marque que nous retrouvons sur un modèle accessible.

Le Redmi Note 11 Pro a une batterie de 5160 mAh, avec une puissance de charge de 67 W. Quant à la version classique, nous retrouvons une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W.

Le prix de lancement en Chine se présente comme suit :

Redmi Note 11 : 4/128 Go: 1199 yuans (environ 162 € HT) 6/128 Go : 1299 yuans (environ 175 € HT) 8/128 Go : 1499 yuans (environ 202 € HT) 8/256 Go : 1699 yuans (environ 229 € HT)

: Redmi Note 11 Pro : 6/128 Go: 1599 yuans (environ 215 € HT) 8/128 Go: 1899 yuans (environ 255 € HT) 8/256 Go: 2099 yuans (environ 282 € HT)

: Redmi Note 11 Pro+ : 6/128 Go: 1899 yuans (environ 255 € HT) 8/128 Go: 2099 yuans (environ 282 € HT) 8/256 Go: 2299 yuans (environ 310 € HT)

:

Conclusion

La France et l’Europe devront attendre un peu avant de voir ces smartphones sur leurs marchés. Il faudra également se préparer à des changements. En effet, Xiaomi applique l’exclusivité continentale sur certains de ses modèles. Il se pourrait donc que nous ne verrons pas le Redmi Note 11 Pro+, mais un Note 11 Pro avec la charge à 120W serait probable.