Singles Day : le Black Friday chinois

Nous avons parlé du Black Friday, un moment connu et très attendu des consommateurs. Mais un autre évènement commence également à prendre de l’ampleur en Europe. Il s’agit du Singles Day, littéralement « le jour des célibataires ».

La date du Singles Day 2021 en France

Le Singles Day est un évènement importé de Chine par Alibaba. Il représente le jour des célibataires en Chine. Cette année, il se tiendra le 11 et 12 novembre 2021. Durant ces deux jours, nous retrouverons des promotions dans les boutiques e-commerces chinois et français.

En important le Singles Day, Alibaba défie Amazon et son Black Friday. L’évènement devient de plus en plus populaire dans les autres pays. D’ailleurs, les autres grandes enseignes de l’e-commerce suivent la tendance (Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty, etc.).

Les promotions débuteront le 11 novembre à 9 h chez AliExpress. Durant les 48 heures qui suivront, les promotions et les bons plans vont se succéder à une vitesse folle sur les sites d’e-commerce chinois, mais également des enseignes français.

Cette année, nous verrons si le Singles Day 2021 sera mieux que le Black Friday. En 2020, l’évènement a surpassé le Black Friday et le Cyber Monday. En effet, Alibaba a enregistré une recette de plus de 60 milliards d’euros contre 1,3 milliard pour le Black Friday.

Les promotions de folies pendant cette période

Les promotions et les bons plans concernent différents articles. Il sera possible de trouver de tout : équipement électroménager, matériels informatiques, produits high-tech, mode…

Les magasins participants au Singles Day 2021 sont nombreux. Parmi eux, nous pouvons citer les grandes enseignes chinoises comme AliExpress, Gearbest, Tomtop ou encore Geekbuying. Les sites occidentaux sont tout aussi nombreux : Sephora, Nike, Free, Apple, Fnac, Boulanger, Amazon, Cdiscount, Asos, et bien d’autres.

Les prix sont cassés durant le Singles Day. Chez AliExpress, les remises peuvent atteindre jusqu’à 60 %. Mais en voyant les dates qui se suivent, ce mois de novembre s’annonce riche en promotions. En effet, deux semaines seulement après le Singles Day, nous aurons le Cyber Week (Black Friday et Cyber Monday).

Il faudra donc se préparer en conséquence pour ne pas finir ruiner. Il existe des astuces pour tenir pendant cette période, mais également réussir ses achats. Par exemple, déterminer une limite sur le budget permet de se concentrer sur les achats vraiment utiles. Une liste des produits désirés permettra d’orienter les recherches.

Conclusion

Le Singles Day débutera dans 7 jours. Le 11 novembre, à partir de 9 h, les promotions et les prix cassés commenceront. Ce sera une bonne occasion de trouver de bons plans. Notez que cet évènement dure uniquement 48 h, selon la limite des stocks disponibles.