Quelle que soit votre expérience, photographier de nuit avec un smartphone s’avère un défi à relever. Les images sont souvent sombres et floues. Elles ne parviennent pas à capturer l’ambiance et les détails du moment. Ainsi, Oppo présente sa propre solution sur son nouveau Find X5 Pro en utilisant le puissant NPU MariSilicon X et une série de matériel avancé.

La puce MariSilicon X combine son expertise avec la marque

Le progrès de l’intelligence artificielle et des systèmes d’imagerie personnalisés a stimulé la photographie nocturne sur les smartphones dernièrement. Cependant, il existe de nombreux contextes où les caméras ne peuvent toujours pas suivre en termes de détails, de bruit, et d’exposition.

C’est là qu’intervient le NPU MariSilicon X d’Oppo. Il se base sur un procédé de 6 nm et une puissance de calcul AI efficace. Ainsi, l’Oppo Find X5 Pro pourra capturer vos moments nocturnes avec des images et des vidéos en mouvement. En fait, la puissance de calcul de cette puce prend en charge le traitement RAW en temps réel du smartphone. Vous pouvez filmer des vidéos de nuit en 4K.

Le mode 4K Ultra Night vidéo délivre tout le potentiel de la réduction avancée du bruit AI (AINR) et 3DNR pour minimiser le bruit ainsi que maximiser les détails et la plage dynamique. Ce mode vous permet de profiter des photos impeccables même dans des conditions en basse lumière.

Photo et vidéo ultra HDR : savourer chaque instant avec le Find X5 Pro

Certaines caméras des smartphones arrivent à gérer les vidéos nocturnes, à condition que vous restiez immobiles. Cependant, Oppo a l’intention de faire mieux. Pour cela, son produit phare est équipé d’un système OIS à 5 axes de niveau réflexe. Ce dernier associe le décalage de la lentille sur 2 axes, et le décalage du capteur sur 3 axes. Cette combinaison a pour mission de compenser le temps pendant lequel le photographe est impliqué dans l’action.

De plus, le Find X5 Pro arbore le capteur IMX766 compatible DOL-HDR pour filmer deux clichés simultanément. Il permet une imagerie HDR en temps réel et une vidéo 4K sans des artefacts fantômes. Tout cela s’avère possible grâce à la puissance de calcul de la puce MariSilicon X.

Pour ce modèle, le constructeur chinois opte pour des lentilles en verre véritables, au lieu des alternatives en plastique. Ainsi, les aberrations chromatiques sont réduites de 77 %. Cela concerne les deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 50 MP, garantissant une cohérence et une précision maximale des couleurs. Pour les amoureux de selfies, l’Oppo Find X5 Pro abrite une caméra frontale Sony IMX709 personnalisée. Elle est en effet capable de capturer jusqu’à 60 % de lumière.

Conclusion

En outre, le constructeur chinois fait appel aux ingénieurs de Hasselblad pour améliorer la reproduction des couleurs de son Find X5 Pro. Le résultat donne un ensemble d’appareils photo conçu avec l’étalonnage des couleurs naturelles et un magnifique choix de filtres. Avec ses capacités de prise de vue en faible luminosité, Oppo a fait un grand pas vers l’avenir de la photographie et la vidéographie sur smartphone.