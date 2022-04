Motorola Edge 30 : quatre autres smartphones vont compléter la gamme

Rate this post

Apparemment, la série Edge 30 de Motorola comporte un certain nombre de smartphones. À part le Edge 30 Pro (aka Edge plus 2022 aux USA), quatre nouveaux téléphones pourraient en faire partie. En fait, la feuille de route de la marque a fait l’objet d’une fuite. Ainsi, nous avons pu découvrir quelques détails concernant ces appareils.

Le Edge 30 Ultra

D’après la feuille de route, le Edge 30 Ultra porterait le nom de code « Frontier ». Il pourrait être le premier smartphone doté d’une très haute résolution, lors de son lancement. En effet, il embarquerait un capteur principal de 200 MP, avec l’ISOCELL HP1 de Samsung et l’OIS. En plus de cela, il proposerait un ultra grand-angle de 50 MP, et d’un téléobjectif de 12 MP. Sa caméra frontale serait de 60 MP.

Il arborerait un écran P-OLED de 6,67 pouces qui serait rafraichi à 144 Hz. Côté performances, le 30 Ultra fonctionnerait avec le Snapdragon 8 Gen 1+ associés à 8/12 de Go de RAM LPDDR. Il disposerait d’une capacité de stockage interne 128/256 Go à la norme UFS 3.1 et d’une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 125 W de la marque.

Le Motorola Edge 30 Lite

Le Edge 30 Lite apparaît dans la liste sous le nom de « Miami ». Il serait probablement le plus petit modèle de la série. En effet, il adopterait une dalle P-OLED de 6,28 pouces affichant une résolution FHD+ et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. De plus, son épaisseur mesurerait moins de 7 mm.

La variante Lite proposerait deux capteurs de 64 MP + 13 MP au dos. Son panneau logerait une caméra de 13 MP pour les selfies. Ce modèle marcherait avec le Snapdragon 695 épaulé par 6/8 Go de RAM LPDDR4X. Une capacité de 128/256 Go vous serait attribuée pour sauvegarder vos données personnelles. Une batterie de 4020 mAh alimenterait l’ensemble du smartphone.

Le Edge 30 portant le nom de code Dubaï et Dubaï+

Le Motorola Edge 30 sous le nom de Dubaï dans la feuille de route est apparu sur Geekbench avec la puce Snapdragon 778G+. Il proposerait un écran P-OLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+. La dalle afficherait un taux de rafraichissement de 144 Hz. À l’arrière, il arborerait une configuration photo à triples capteurs de 50 MP + 50 MP + 2 MP. Il disposerait d’une caméra frontale de 32 MP et d’une batterie de 4 020 mAh.

Plus tard, il y aurait une variante Dubaï+ dont le nom de vente semble anonyme pour moment. Il proposerait le nouveau processeur octa-core Dimensity MT6789 de MediaTek. Celui-ci s’associerait à un GPU Mali-G79. Ce smartphone présenterait un stylet, comme le modèle 30 Pro. Un accumulateur de 5 000 mAh se chargerait d’alimenter l’appareil entier. Toutefois, les détails concernant la taille du panneau et la technologie de recharge rapide restent vagues.