Une nouvelle star de Motorola pourrait offrir tous les atouts recherchés dans un smartphone haut de gamme. En effet, le Motorola Frontier utiliserait la performance du Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Il bénéficierait aussi d’une caméra principale de 200 MP. Nous vous révélons en détail les spéculations des médias.

Entrée du Snapdragon 8 Gen 1 Plus avec Motorola Frontier

Le Snapdragon 8 Gen 1 entre techniquement sur le marché pour la première fois avec Motorola, grâce à la sortie du Moto Edge X30 en 2021. Les fuites rapportent l’intention de la firme d’utiliser un processeur encore plus performant cette année. Cela se concrétiserait avec le Motorola Frontier.

TechnikNews affirme détenir des informations sur le Motorola Frontier. Ce site fiable présente ce dernier comme un outil de « nouvelle génération ». En effet, un processeur Qualcomm SM8475 le compose. Une mémoire vive de 8 à 12 Go devrait également augmenter la performance du smartphone. Enfin, son écran utiliserait une dalle OLED FHD+ large de 6,67 pouces, avec 144 Hz.

TechniNews omet de préciser si le SM8475 demeurait identique au Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Cependant, Qualcomm nomme tous les ans sa nouvelle version de la façon SM8x50. Le Snapdragon 888 correspond par exemple au SM8350 et le Snapdragon 865 au SM8250. Des rumeurs circulent également à propos du Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Le processeur arriverait cette année, un peu plus tard.

La capacité de la batterie reste sans commentaires. Toutefois, Motorola Frontier prévoirait d’intensifier le chargement avec un système filaire de 125W et une charge sans fil de 50 W.

Motorola mettrait le paquet sur son appareil photo

Un appareil photo de qualité devrait composer le prochain smartphone de Motorola. TechnikNews indique l’usage d’une caméra principale de 200 MP, du type Samsung HP1. Une caméra ultra-large de la marque Samsung JN1 doterait le téléphone de 50 Mpx. Quant au téléobjectif, sa performance afficherait 12 Mpx. À l’équipement du Frontier s’ajouterait un capteur selfie de 60 Mpx. Cet outil s’avère capable de détecter des visages sans reconnaissance, avec le système de Qualcomm.

Le grand nombre de MP reste insuffisant pour produire une bonne qualité d’image. Cela pourrait même altérer la photo. Nos espoirs résident sur la concentration de Motorola sur l’augmentation de la performance du traitement des images. Des ajouts de matériel comme l’OIS pourrait également représenter un atout.

Conclusion

Les fuites sur les rénovations de Motorola se limitent à la performance de son processeur et de son appareil photo. La date de lancement et d’autres détails suscitent encore la curiosité. Toutefois, les suppositions désignent le troisième trimestre comme la période de l’arrivée du chipset.