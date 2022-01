Rate this post

Auchan Telecom semble un opérateur de téléphonie mobile intéressant. Pour s’en assurer, en complément des offres disponibles, il s’avère important de bien connaître ses fonctionnalités. Aussi, situer les services et les performances de cette entreprise par rapport à ses concurrents s’avère essentiel. Nous dévoilons nos avis à travers nos tests.

Les offres mobiles chez Auchan

Contrairement aux autres opérateurs, Auchan facilite le choix des consommateurs avec un nombre limité d’offres. En revanche, la firme les compose de manière à s’adapter aux besoins de tout le monde.

Les forfaits entièrement personnalisables

Auchan Mobile propose des forfaits adaptables, selon vos besoins de consommation. Une simulation s’affiche sur leur page. Nous vous détaillons les possibilités de composition.

2 h d’appel avec 20 Mo d’internet : 3,99 euros par mois

2 h d’appel avec 3 Go d’internet : 7,99 euros par mois

2 h d’appel avec 10 Go d’internet : 10,99 euros par mois

Appels illimités avec 20 Mo d’internet : 8,99 euros par mois

Appels illimités avec 3 Go d’internet : 12,99 euros par mois

Appels illimités avec 10 Go d’internet : 15,99 euros par mois

Les offres promotionnelles limitées

Outre les forfaits classiques, Auchan lance périodiquement des promotions. À l’affiche, vous pouvez trouver 2 offres actuellement.

Forfait de 100 Go : ce package comprend les appels, SMS et MMS illimités, en plus de 100 Go d’internet. Le tarif s’élève à 7,99 euros par mois pendant 12 mois. Ensuite, le tarif reprend le prix de 19,99 euros par mois. Vous pouvez souscrire sans engagement à cette offre, jusqu’au 19 janvier 2022.

Forfait iPhone 8 reconditionné : l’offre inclut les appels, SMS et MMS illimités, avec 60 Go de connexion internet. Vous bénéficiez en plus d’un smartphone iPhone 8, reconditionné, mais en excellent état. Souscrire à cette offre requiert un engagement de 24 mois. Le package coûte 15,99 euros par mois.

Les tarifs à l’international

Le coût de la communication vers l’étranger varie selon les zones. Les prix des appels vocaux se situent entre 0,228 euro à 1,50 euro par minute. Les appels visios s’élèvent de 1,20 euro à 2,40 euros. Les SMS coûtent entre 0,072 euro et 0,30 euro par envoi et par destinataire. Le prix des MMS s’élève à 0,90 euro par envoi et par destinataire.

Vous pouvez cependant souscrire à des offres spéciales pour l’international, avec différentes conditions.

1 h d’appels vers l’UE et la Suisse coûte 5 euros par mois

30 min vers le Maghreb et la Turquie valent 7 euros par mois

60 min vers le Maghreb et la Turquie coûtent 12 euros par mois.

Auchan Telecom dispose d’une brochure avec les tarifs complets, téléchargeables sur son site web.

Comment fonctionne Auchan Telecom ?

Auchan Telecom s’investit dans le domaine de la téléphonie mobile en 2006. Elle demeure une marque de El Telecom depuis 2013. Nous vous présentons les expériences acquises en 16 ans ; son choix de réseau, la couverture des offres et les divers services complémentaires.

Les réseaux téléphoniques et internet

Auchan Telecom utilise 3 réseaux pour bénéficier d’une large couverture. Il s’agit de SFR, Bouygues Télécom et Orange. Ces derniers se positionnent parmi les leaders du marché français. En effet, leur technicité permet de garantir un réseau performant dans divers recoins de la France. Les localités reculées devraient également profiter des émetteurs à proximité.

SFR dispose de 56 786 antennes 4G depuis fin décembre 2021. Le réseau couvre plus de 99,7 % de la population française en 4G et 4G+. Orange s’impose avec 99 % d’étendue sur la population de France avec le 3G+. Ce fournisseur développe déjà la 4G+ et la 5G. Enfin, Bouygues offre un réseau mobile 3G, 4G, 4G+, et sans tarder une 5G de qualité. Son réseau mobile 4G couvre 99 % de la population française et s’avère présent en zones rurales.

Toutefois, nous remarquons une légère baisse de débit. Les fournisseurs privilégient sûrement leurs diverses clientèles directes.

Les zones de validité des offres

En dehors de la France, les forfaits de Auchan Telecom intègrent uniquement les autres pays d’Europe et les DOM. Aussi, une facturation supplémentaire s’ajoute à chaque consommation. Divers opérateurs incluent le Canada, les États-Unis ou d’autres pays dans la liste des bénéficiaires. Si vous allez hors de la France, ou appelez à l’étranger, les concurrents offrent probablement des forfaits plus avantageux.

Il existe des offres et des tarifs précis pour l’international. La firme divise les territoires en différentes zones.

La Zone 1 comprend l’Union européenne et DOM, en plus de l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

La Zone 1 bis concerne la Suisse.

La Zone 2 se compose de l’Algérie, du Canada, des États-Unis, du Maroc et de la Turquie.

La Zone 3 regroupe le reste du monde.

La Zone 3 bis contient La Tunisie.

Les options complémentaires disponibles

Pour mieux gérer votre consommation, spécialement à l’étranger, Auchan Telecom donne la possibilité d’utiliser des cartes prépayées. Il vous permet de tester les services de l’opérateur en moins d’un mois. Cette alternative de rechargement s’avère intéressante pour des besoins temporaires. Vous payez uniquement quand vous avez besoin de communiquer.

Pour une meilleure accessibilité, le fournisseur met à votre disposition une application mobile. Celle-ci demeure compatible avec iOS et Android. Elle s’avère facile à utiliser, avec de bonnes fonctionnalités, même si ces dernières paraissent incomplètes. Il semble encore manquer la possibilité de joindre le service client à partir de l’application par exemple.

Le service clientèle

Un des critères importants avant de souscrire à une offre réside sur la disponibilité et la compétence du service clientèle. En effet, divers incidents arrivent souvent dans le domaine de la télécommunication. Pouvoir joindre en temps voulu un téléconseiller constitue un avantage.

Comment contacter le service client

Pour joindre le service client d’Auchan Telecom, les horaires et les numéros à composer varient selon la période de votre souscription au fournisseur.

Si votre abonnement date d’avant le 4 novembre 2013, un assistant peut vous aider de 9 h à 21 h, du lundi au samedi. Cela reste valide en dehors des jours fériés. Le numéro à composer se trouve le 5500 à partir d’un portable de la firme. L’appel reste gratuit la 1re minute, puis décompté de votre forfait ensuite. Si vous utilisez un téléphone fixe, le numéro adapté devient le 098 098 55 00.

Pour une souscription à partir du 4 novembre 2013, vous aurez à composer le 200 à partir de votre portable Auchan. Le service client répond à vos appels entre 8 h et 22 h, hors jours fériés. Avec un téléphone fixe, le support client reste joignable au 0 969 360 200.

Pour des demandes moins urgentes, vous pourrez envoyer votre courrier par la poste au 53098 Laval Cedex 09. Vous adresserez votre lettre au Service Client — Auchan Telecom.

Efficacité de l’équipe de support

La disponibilité du service client reste assez limitée. En effet, l’équipe peut se joindre uniquement les jours ouvrables. Or un besoin d’assistance demeure généralement imprévu. De plus, pouvoir contacter des téléconseillers requiert beaucoup de patience. Ces derniers mettent l’appel en attente pendant les différentes étapes avant le traitement de votre requête. Toutefois, diverses réponses se trouvent déjà dans la FAQ du site de Auchan Telecom. Nous vous suggérons de la parcourir avant d’appeler.

Quant aux règlements des problèmes, les interventions s’avèrent efficaces. Les assistants montrent du professionnalisme. À partir de la prise en charge, ils écoutent attentivement vos demandes et apportent des solutions appropriées. Ils connaissent leur métier et le délai des traitements s’avère raisonnable.

Avantage et inconvénient

Choisir Auchan Telecom comporte des avantages et des inconvénients. Nous les résumons pour vous faciliter dans votre orientation.

Les atouts

La firme utilise le réseau de 3 des leaders des fournisseurs internet, cela assure une bonne connectivité et une grande couverture.

Le service client s’avère efficace.

Auchan propose régulièrement des offres promotionnelles. Vous pouvez vous procurer des téléphones à prix intéressants.

Vous personnalisez votre forfait en fonction de vos besoins en appels et en connexion internet.

Les offres sans engagement et les cartes prépayées constituent un atout considérable.

Vous pouvez vous rendre dans diverses boutiques des enseignes Auchan, pour vous renseigner ou acheter des produits.

Les points faibles

Auchan Telecom reste un opérateur virtuel en téléphonie mobile. La télévision et le box internet s’avèrent absents de leur offre. En effet, ses options se trouvent surtout chez les fournisseurs d’accès internet.

Les jours d’accessibilité des assistants clientèle se limitent à ceux ouvrables.

Les offres manquent de variétés et les tarifs sont plus élevés comparés à ses concurrents. Free affiche 2 euros par exemple, pour 2 h d’appels, SMS et MMS illimités, et 50 Mo d’internet. Auchan Telecom facture 3,99 euros pour les mêmes services, mais avec 30 Mo en moins.

La firme facture les consommations en dehors des pays d’Europe et DOM.

Conclusion

Notre test apporte un avis positif en faveur d’Auchan Telecom, grâce à ses trois puissants fournisseurs d’accès internet. Toutefois, en dehors des offres promotionnelles, les tarifs de la firme s’avèrent élevés face aux concurrents. Aussi, pour rester compétitive, l’entreprise devrait élargir ses offres pour les communications à l’étranger.