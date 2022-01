Reglo Mobile : test et avis sur ses services

Rate this post

La société de grande distribution Leclerc propose ses services d’opérateur mobile à travers son offre Reglo Mobile. Nous testons en détail les services et fonctionnalités de ce fournisseur, afin de vous livrer nos avis à propos de la firme.

Connaître Reglo et Leclerc Mobile

Reglo Mobile demeure peu connu, comparé aux autres opérateurs mobiles virtuels. Depuis 2007, la firme apparaît sur le marché de la téléphonie par le biais du groupe Afone. En effet, Leclerc crée sa marque d’opérateur de téléphonie virtuel : Reglo Mobile. Nous parlons plus couramment de MNVO (Mobile Virtual NetWork Operator). Connue également sous l’appellation Leclerc Mobile, l’entreprise essaie constamment de se démarquer grâce à ses offres compétitives.

Reglo Mobile utilise le réseau de SFR pour fonctionner. Ce dernier se compte parmi les leaders des fournisseurs internet en France. En effet, SFR couvre plus de 99 % de la population française sur le réseau 4G. Cela permet à Leclerc Mobile de bénéficier d’une qualité optimale de connexion internet.

Comment fonctionne Reglo Mobile ?

Pour profiter des services de Reglo Mobile, vous aurez à vous procurer une SIM. Vous pouvez vous en fournir auprès des 600 magasins E.Leclerc. Une fois en possession de votre carte, vous pouvez vous rendre sur le site www.reglomobile.fr. Là, vous créez votre compte à lier à votre numéro de téléphone. Enfin, vous choisirez votre forfait et demanderez à partir de votre espace client l’activation de votre SIM Reglo Mobile.

Les forfaits classiques fonctionnent automatiquement. L’offre forfait MINI+ fonctionne différemment. Vous aurez à acheter des recharges en ligne ou programmer des rechargements automatiques. Ces derniers s’effectuent soit mensuellement, soit à l’atteinte du seuil de 5 euros.

Les forfaits de Reglo Mobile demeurent sans engagement. Aussi, en cas de souhait de modifier votre consommation, vous pouvez y procéder facilement. Peu importe le moment, l’option reste valable. Vous pouvez basculer d’un forfait élevé à un autre moins coûteux. Cela s’avère possible dans le sens inverse également. Toutefois, le changement requiert la fin du mois entamé, pour devenir effectif.

Les démarches de résiliation se trouvent simplifiées. Vous pouvez opter pour un courrier en recommandé avec accusé de réception. La résiliation de votre forfait se concrétisera dans un délai de 10 jours. Vous pouvez retarder l’échéance de la fin de contrat. Vous aurez, pour cela, à préciser la date de résiliation effective souhaitée. À titre d’exemple, vous pouvez envoyer votre demande le 1er septembre, avec prise d’effet le 1er octobre uniquement.

En cas de besoin, le service client Leclerc Mobile peut également vous assister par téléphone. Vous pouvez joindre l’équipe au 728 à l’aide de votre smartphone. Si vous souhaitez appeler avec un téléphone fixe, le numéro 0970 806 970 correspond à l’assistance clientèle. À partir de l’étranger, vous pouvez composer le +33 172 871 661 pour contacter le support client.

Sur le site, un formulaire de contact vous permettra d’envoyer un email à Leclerc Mobile. La dernière alternative consiste à envoyer un courrier papier à leur adresse : Reglo Mobile/Afone Participations Service Clients BP 90530 49105 Angers Cedex 02

Les offres classiques

La firme propose des forfaits à tarifs peu élevés. Ils varient de 3,50 euros à moins de 20 euros.

Les forfaits bons marché

Le forfait 3,50 euros Leclerc Mobile s’avère idéal pour les jeunes, ou pour un tout premier achat de téléphone. En France, l’offre inclut 60 min d’appels et 100 SMS. Le coût du MMS s’élève à 0,10 euro. Le MMS multimédia coûte 0,30 euro. Vous disposez de 250 Mo de connexion internet. Au-delà, Reglo Mobile vous facture 0,19 euro par Mo. Depuis l’Europe et les DOM, vous profitez de 60 min d’appels et 100 SMS également. Le MMS coûte 0,10 euro. Vous bénéficiez de 25 Mo de connexion internet.

Le forfait 4,95 euros Leclerc Mobile privilégie les appels aux dépens des données. L’accès au Wifi s’avère indispensable, si vous voulez vous connecter avec cette offre. En France, cette dernière comprend 90 min d’appels et une utilisation illimitée des SMS et MMS. À cela s’ajoutent 100 Mo de connexion internet. Au-delà de cette limite, le Mo coûte 0,19 euro. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez de 60 min d’appels, de 100 SMS et 10 MMS. La connexion internet se limite à 10 Mo.

Le forfait 7,95 euros Leclerc Mobile s’adresse à vous si vous utilisez beaucoup plus de connexion en France. En effet, il propose 90 min d’appels avec des SMS et des MMS illimités. De plus, vous bénéficiez de 1 Go de connexion internet. Au-delà, le coût du Mo s’élève à 0,19 euro. Depuis l’Europe et les DOM, vous pouvez consommer 60 min d’appels, de 100 SMS et 10 MMS. Le quota internet se limite à 102 Mo.

Les offres à partir de 9 euros

Le forfait 9,95 € Leclerc Mobile permet de bénéficier du forfait illimité, pour moins de 10 euros. Le volume de données semble conséquent et surtout compétitif par rapport à la concurrence. En France, les appels se trouvent illimités, tout comme les SMS et les MMS. Vous bénéficiez de 50 Go d’internet. Au-delà, nous constatons une réduction de débit. Depuis l’Europe et les DOM, Reglo Mobile met à votre disposition 60 min d’appels, 100 SMS et 10 MMS. Vous bénéficiez de 5 Go de connexion internet.

L’offre 14,95 € Leclerc Mobile dépasse les 10 euros, mais reste attractifs. En France, vos appels demeurent illimités, tout comme les SMS et les MMS. Le forfait vous donne accès à 75 Go d’internet, avec une réduction de débit au-delà. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez de 60 min d’appels, 100 SMS et 10 MMS. Quant au quota internet, il s’élève à 7,5 Go.

Le forfait 19,95 € Leclerc Mobile représente l’offre la plus conséquente pour son contenu. Avec moins de 20 euros, vous bénéficiez en France, d’appels, de SMS et de MMS illimités. La connexion internet s’élève à 100 Go en internet. Au-delà, le débit devient réduit. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez de 60 min d’appels, 100 SMS et 10 MMS. La connexion permet 5 Go d’internet.

Les services complémentaires

Outre ces forfaits classiques, Reglo Mobile propose des services complémentaires.

Votre téléphone portable Leclerc sans forfait

Chez Leclerc Mobile, vous pouvez acheter le téléphone portable seul. L’entreprise propose des appareils désimlockés. Ce mot désigne l’absence d’exclusivité du téléphone en matière d’opérateur téléphonique. Votre smartphone peut donc fonctionner correctement, même si votre carte SIM provient d’un fournisseur autre que Reglo Mobile.

De plus, la firme vend les téléphones à des prix peu élevés. Toutefois, les choix disponibles demeurent limités. Actuellement, Reglo Mobile propose uniquement 7 portables dans son site, avec les marques Apple, Wiko, Samsung et Xiaomi.

La formule Mini+ de Reglo Mobile

Ce service de Leclerc Mobile constitue une offre particulière. Il se démarque des autres offres sans engagement. En effet, vous aurez à payer une facture minimum de 1,50 euro, même sans consommation. Ensuite, vous déboursez uniquement les offres dépensées, rien de plus ! Pour ce faire, vous procédez au rechargement de votre compte prépayé Reglo Mobile afin de disposer d’un crédit en euros. Toute communication et connexion internet se trouvent alors débitées de votre forfait prépayé.

Les tarifs affichés pour bénéficier de cette offre :

Les appels à 0,09 euro la minute

Les SMS à 0,05 euro l’unité

Les MMS texte à 0,10 euro l’unité

Les MMS multimédias à 0,30 euro l’unité

L’internet à 0,05 euro le Mo

Les prix restent les mêmes en Europe et les DOM.

Les rallonges Reglo Mobile

Si votre forfait habituel devient par moment insuffisant, vous pouvez la rallonger. Pour ce faire, ajouter des services à validité limitée. Vous aurez à les consommer au courant du mois de votre demande. Cette option reste valide en France métropolitaine seulement. Diverses possibilités s’offrent à vous :

Rallonge de connexion internet : 200 Mo pour 2 euros ou 5 Go pour 5 euros. Cela peut s’appliquer aux offres à 3,50 euros, 4,95 euros et 7,95 euros

Rallonge de communication téléphonique : 60 min d’appels pour 2 euros. Vous pouvez accéder à ce complément avec les forfaits à 3,50 euros, 4,95 euros et 7,95 euros.

Rallonge de connexion internet : 3 Go pour le prix de 3 euros. Cette offre s’adapte uniquement aux forfaits à 9,95 euros, 14,95 euros et 19,95 euros.

Les atouts et les points faibles

Reglo Mobile s’annonce comme un opérateur mobile facile d’accès et flexible. Les diverses démarches de souscription et autres changements s’avèrent simples et rapides. De plus, le tarif des offres se positionne parmi les moins chers. 3,50 euros suffisent pour bénéficier d’un forfait, si chez Auchan l’offre la moins chère coûte 3,99 euros. Les services inclus s’avèrent également intéressants. Aussi, la firme permet l’achat de smartphone sans engagement, et sans exigence d’achat de forfait.

Toutefois, le choix des téléphones en vente chez eux reste limité. De plus, l’offre avec engagement s’avère inexistante. Chez les autres opérateurs, cette option permet de bénéficier de téléphones à tarifs réduits et avec facilité de paiement. Cela incite à se procurer uniquement la carte SIM et le forfait, puis à trouver une meilleure boutique de smartphone.

Conclusion

Reglo Mobile, aussi connu sous le nom de Leclerc Mobile essaie d’apporter les tarifs les moins chers dans le secteur de la téléphonie virtuelle. La firme mise sur ses prix et ses démarches simplifiées pour gagner ses clients. Elle privilégie les contrats à court terme avec l’absence d’engagement de toutes ses offres.