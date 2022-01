Realme Pad : aucune migration vers Android 12 prévue

Rate this post

Realme fait son entrée sur le marché des tablettes avec la sortie de son Realme Pad. Avec un design très élégant et une performance assez confortable, il peut convenir à toute la famille. La firme chinoise s’affirme sur les ventes de sa tablette d’entrée de gamme. Mais une nouvelle récente risque de déplaire aux utilisateurs, et cela concerne la dernière mise à jour.

Realme Pad restera sous Android 11

La mise à jour du dernier système Android représente un défi pour les constructeurs. Avec les différents risques de bugs et autres problèmes, tant les développeurs et les utilisateurs ont des difficultés. Dans certains cas, la mise à jour d’Android était tardive. Dans d’autres, elle n’était tout simplement pas prévue.

Du côté de Realme, la firme mentionne exactement dans sa FAQ que sa tablette n’aura pas accès à Android 12. Lancée en septembre sous Android 11, elle ne migrera malheureusement pas vers Android 12. Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par le magasin 9to5Google.

Toutefois, des mises à jour de sécurité et de performance seront quand même prévues pour la tablette. Cette nouvelle risque bien de déplaire aux utilisateurs de l’appareil. En effet, cela signifie l’absence de mises à jour majeur sur la tablette.

Fiche technique de la tablette

La Realme Pad dispose quand même d’une fiche technique assez satisfaisante. Elle dispose d’un écran de 10,4 pouces, et arbore un look tout en finesse. Cela accentue l’élégance de la tablette. Le constructeur chinois vient d’ailleurs de comparer sa Realme Pad avec les iPad de chez Apple. En effet, les produits de la marque à la pomme affichent une épaisseur de 7,5 mm, contre 6,9 mm pour celle de sa rivale asiatique.

Les atouts de l’appareil ne s’arrêtent pas là. Il bénéficie aussi d’une batterie de 7 100 mAh, ce qui offre une excellente autonomie. L’interface Realme UI, basée sous Android 11, propose aussi une expérience d’utilisateur de qualité. Il ne faudrait pas oublier les quatre haut-parleurs Dolby Atmos.

Dotée d’une capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu’à 1 To), elle est épaulée de 3 Go de RAM. Le prix abordable de 179,99 euros rend l’appareil encore plus intéressant. Selon certains, son processeur Helio G80 de chez Mediatek est la raison pour laquelle elle ne bénéficiera pas du nouvel Android 12. Combien même cela peut être décevant pour certains d’entre nous, elle restera quand même assez performante par rapport à son prix.

Conclusion

Malheureusement, la Realme Pad ne bénéficiera pas de l’Android 12 malgré sa fiche technique attrayante. Cependant, cette absence n’aura aucun effet sur les performances de la tablette ni de son prix.