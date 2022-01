L’iPhone 14 Pro : Un grand changement au niveau du capteur photo

Rate this post

Depuis l’iPhone 6S, les capteurs photo de chaque modèle d’iPhone se limitaient à 12 MP. Des rumeurs circulent sur les changements opérés sur l’iPhone 14 à propos de ces modules. Apparemment, il embarquera un nouvel objectif qui atteindrait les 48 MP. Mais est-ce une bonne ou mauvaise idée ?

Vers une évolution du capteur photo

Depuis quelques années, la définition des capteurs photo ne cesse de s’accroitre sur les smartphones. Certains constructeurs ont même présenté un smartphone avec 108 mégapixels. Ce type d’objectif se retrouvait sur le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, le Xiaomi 11i ou encore le Honor 50. Avec les rumeurs sur le Xiaomi Note 11, un capteur atteignant plus de 200 MP serait également probable.

En ce qui concerne la firme Apple, elle a préféré garder leur capteur limité à 12 MP en raison de l’équilibre entre la définition du capteur principal et des capteurs secondaires. Mais en termes de qualité, ils ont fortement progressé. En effet, les objectifs, ainsi que la stabilisation de l’image et l’autofocus ont été améliorés.

Du 48 MP sur l’iPhone 14 Pro

Pour cette nouvelle génération, Apple opterait pour un grand changement sur ses capteurs. Cette remise à niveau concernerait directement l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Selon les suppositions, ils pourraient embarquer un capteur de 48 MP, soit 4 fois plus que le module actuel.

TrendForce insiste surtout sur le fait que seuls la version Pro et Pro Max bénéficieraient de cette amélioration. Cela expliquerait d’ailleurs un plus grand écart entre les prix des différentes gammes du smartphone.

Pour rappel, Apple avait toujours équipé ses appareils Pro et Pro Max des dernières innovations. Cela était le cas des capteurs secondaires, du Zoom optique, du stabilisateur optique ou encore de l’autofocus LiDAR.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ce nouveau capteur aurait aussi une compatibilité avec la fonctionnalité « Quad pixels » (ou pixels binning). Par définition, cette fonctionnalité est l’amélioration des rendus en regroupant des photosites par quatre, c’est-à-dire l’unification de quatre pixels pour en former un plus gros.

Donc, le capteur de 48 MP serait comparable à un module 12 MP. Donc par défaut, la définition du capteur sera toujours à 12 MP en raison en raison de l’équilibre dit précédemment. Alors pourquoi Apple voudrait-il augmenter la capacité de ses objectifs ?

En cas d’officialisation, cette amélioration apporterait un changement considérable sur la fiche technique de l’iPhone. Mais en quoi ça servirait si nous revenons au même résultat ?

Deux hypothèses seraient possibles, soit Apple optera pour des pixels plus gros, c’est-à-dire quatre fois plus gros qu’un pixel natif. Cela serait un grand atout pour l’iPhone 14. L’autre raison serait purement commerciale, Apple ne changera pas la taille de ces capteurs, mais avancera la mention 48 MP. Cela serait plus une arnaque qu’autre chose.