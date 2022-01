SFR : avis et test de la SFR Box 8

Rate this post

SFR propose depuis 2019 la SFR Box 8. Les avis divergent quand il s’agit de noter ce produit. En effet, l’équipement internet s’avère très minimaliste. La Box TV en revanche se trouve haut de gamme. Différentes offres compatibles à la Box, avec l’usage du WiFi 6, lui donnent toutefois un bon rapport qualité prix.

Les matériels et accessoires SFR

Deux éléments composent la SFR Box 8 : la Box internet et le décodeur TV. Vous devez vous procurer différents câbles en complément pour pouvoir procéder à l’installation de votre dispositif.

Une Box internet simple, mais performante

Composée par un modem et un routeur, la Box internet adopte un style classique. Un simple boîtier rectangulaire noir, sans protubérances, permet de la positionner d’une façon stable, verticalement ou horizontalement. Il mesure 35 x 244 x 202 mm et dispose de 2 boutons à l’avant. L’un sert à activer le WiFi et l’autre à l’appairage du WPS. 5 voyants LED indiquent que tout marche correctement. Ces lumières concernent l’alimentation de l’appareil, le téléphone, le WiFi, le WPS et l’internet.

Au dos, seuls 2 ports Ethernet Gb permettent de relier le boîtier à différents éléments. Cela paraît insuffisant, en particulier si vous connectez votre box TV au modem sur Ethernet au lieu du WiFi. L’usage d’un switch devient une nécessité. En effet, le WiFi 6 vise surtout les consommateurs, qui emploient internet sur différents appareils en même temps. Un plus grand nombre de ports rendrait la Box plus ergonomique.

SFR choisit pour sa Box une entrée USB-C. Moins vulgarisé en France que celui du type A, vous devrez vous équiper d’une prise RJ11, pour pouvoir brancher un téléphone. L’entrée multi-gig demeure également inexistante. Si Bouygues utilise un port 10GbE pour son Bbox Ultym, SFR ne laisse aucune possibilité de branchement à des équipements réseau. Cela limite donc la vitesse sur Ethernet.

Quant à la puissance de l’internet, le modem permet de bénéficier du WiFi 6 AX. Cette version représente la dernière génération, en matière de connexion. Son débit connaît une rapidité inégalable, et apporte plus de fluidité à la navigation sur internet. Cela se révèle valable, même dans les endroits très fréquentés, saturés, comme dans les aéroports, les centres commerciaux… Cette performance se constate uniquement si vous utilisez un matériel adapté.

La Box TV multi-usage

SFR optimise sa Box TV. Cette dernière s’utilise aussi en guise d’enceinte connectée. Elle permet diverses fonctionnalités pratiques. Toutefois, son usage ne se destine pas à écouter de la musique ni à tenir de source principale de son. En effet, elle sert plutôt à utiliser à bon escient les commandes vocales.

La Box TV se revêt de couleur noire. Elle mesure 147 x 65 mm et se compose de 2 enceintes de 5 W. L’Echo Dot 3 d’Amazon demeure moins imposante avec ses 99X43mm. Cependant, les 2 appareils disposent de caractéristiques similaires. Chacune adopte un format plat, puis s’entoure de tissu gris. SFR opte pour la forme d’un carré arrondi sur les angles, tandis qu’Amazon propose une figure ronde.

L’assistance vocale se trouve compatible avec Alexa. Cet assistant vocal d’Amazone offre des services pratiques : météo, musique, informations générales. Il vous assiste également dans la vie quotidienne, comme l’activation d’un chronomètre… SFR dispose aussi de sa propre assistance vocale. Cette dernière se limite toutefois aux diverses demandes liées au fonctionnement de la Box 8 : l’allumer, l’éteindre, augmenter le volume…

Vous pouvez contrôler votre TV avec votre voix. Ceci représente une alternative ingénieuse, en particulier si vous oubliez souvent où vous rangez votre télécommande. D’ailleurs, avec des instructions vocales, vous arrivez plus rapidement aux commandes souhaitées. En effet, les ordres vocaux ne nécessitent aucune étape.

La Box transmet les images avec une qualité 4K HDR, Dolby Vision. Le son s’adapte au Dolby Atmos. Cette combinaison ravit les adeptes de télévision. SFR se vante même de produire des sons et des images aussi d’une qualité qui concurrence les salles de cinéma.

SFR dispose de son interface TV personnalisée. La composition du menu qui défile de haut en bas se révèle bien pensée. Elle s’allie aux vignettes de grande taille, pour faciliter le passage d’une émission à une autre. Vous pouvez créer un profil par utilisateur et mémoriser vos préférences. Pendant votre recherche d’autres programmes, l’épisode en cours reste à l’arrière-plan de l’écran. Cette option vous permet de naviguer sans rien rater.

Une autre spécificité de la Box TV réside dans sa capacité de s’utiliser en tant que répéteur. Vous gagnez à la placer dans un endroit stratégique, pour faire bénéficier votre domicile d’un bon signal WiFi. Enfin, le boîtier dispose d’un disque dur numérique de 100 h d’enregistrement sur le cloud, pour vous permettre de regarder plus tard vos émissions.

Les offres disponibles avec la SFR BOX 8 : services et prix

La première étape pour bénéficier des avantages de la Box 8 s’avère la souscription à une offre auprès du fournisseur d’accès SFR. Cela peut s’effectuer avec la fibre. Si vous ne remplissez pas les conditions pour un abonnement à la fibre, vous pouvez également opter pour l’ADSL. Le forfait exclut le prix de la Box. Un paiement de 7 euros par mois reste nécessaire pour pouvoir accéder aux services.

Le maximum de profit avec la fibre

Nous comparons pour vous les offres intéressantes de ce mois de janvier, disponibles avec la fibre.

Box SFR : avec un abonnement minimum de 12 mois, vous pouvez bénéficier d’un tarif à partir de 16 euros par mois la première année, puis payer 45 euros par mois au-delà. Cette offre comprend 160 chaînes TV, des appels illimités vers les téléphones fixes en France et environ 100 autres destinations. Le débit permet 500 Mb/s ascendants et 1 Gb/s descendant.

Box SFR Power : l’engagement reste de 12 mois, pour un coût à partir de 24 euros mensuels la première année. Ensuite, l’abonnement s’élève à 50 euros. Le forfait inclut 200 chaînes TV, des appels illimités vers les téléphones fixes et mobiles en France et environ 100 autres destinations fixes. Le débit atteint 500 Mb/s ascendants et 2 Gb/s descendants.

La Box 8 fonctionne aussi avec l’ADSL

Dans l’impossibilité de vous connecter avec la fibre, SFR dispose également de différentes offres avec l’ADSL.

Box SFR : avec un engagement de 12 mois, vous pouvez bénéficier d’un tarif à partir de 16 euros par mois la première année, puis payer 40 euros par mois au-delà. Cette offre comprend 160 chaînes TV, des appels illimités vers les téléphones fixes en France et environ 100 autres destinations. Le débit demeure inférieur à 1 Mb/s ascendant et se situe entre 1 Mb/s et 15 Mb/s descendants.

Box SFR Power : l’abonnement minimum reste 12 mois, pour un coût à partir de 24 euros par mois la première année. Ensuite, les mensualités s’élèvent à 45 euros. Le forfait inclut 200 chaînes TV, des appels illimités vers les téléphones fixes et mobiles en France et environ 100 autres destinations fixes. Le débit demeure inférieur à 1 Mb/s ascendant et se situe entre 1 Mb/s et 20 Mb/s descendants.

Atouts et inconvénients

SFR se contente du minimum en matière de praticité de la Box internet. En revanche, l’entreprise se rattrape avec la Box TV. Nous vous résumons les avantages et les inconvénients de la Box 8.

Les points forts

Les atouts de la SFR Box 8 résident dans divers points :

Le boîtier TV, en même temps enceinte connectée, rend l’usage de cet appareil ludique et pratique.

L’offre donne accès à une grande variété de chaînes. Le forfait le plus complet en propose 200.

Le WiFi 6 très performant donne un débit jusqu’à 2 Gb/s, ce qui assure une fluidité de la connexion.

La qualité de l’image 4K HDR et le son Dolby Vision rend agréable l’utilisation de la Box 8.

L’assistant vocal compatible avec Alexa d’Amazone ouvre à différentes options quant aux fonctionnalités.

Le pilotage à la voix pour remplacer la télécommande constitue un avantage pratique.

La possibilité d’enregistrer les émissions sur le cloud, sans autre matériel, ni espace de stockage externe, séduit les utilisateurs.

Les points faibles

Comme tous produits, la SFR Box détient également son lot d’inconvénients.

La quantité insuffisante de ports Ethernet complique son usage. En effet, il devient nécessaire de se procurer un switch pour pouvoir connecter plusieurs appareils en simultanés.

L’entrée USB-C ne ravit pas tout le monde.

SFR ne fournit pas les câbles utiles au branchement initial, à savoir un câble RJ11, un câble ADSL et le répartiteur. Ces équipements augmentent le prix total de l’installation.

L’écart de tarif entre la fibre et l’ADSL reste très faible, voire inexistant. Cela risque de refroidir les clients non éligible à la fibre.

L’absence de port multi-gig constitue un réel handicap. En effet, l’utilisateur qui souhaite utiliser une connexion de plus de 1 Gb sur Ethernet se trouve bloqué.

Comme le fournisseur d’accès internet facture séparément divers services, le prix total de l’utilisation de la Box 8 augmente considérablement. Entre autres, vous payez en supplément : 7 euros pour la location de la Box, 3 euros pour l’utilisation en tant que répéteur, l’assistance vocale…

Conclusion

SFR commercialise sa Box 8 depuis bientôt 3 ans. Les offres restent intéressantes pour les utilisateurs, spécialement les amateurs de TV. La connexion WiFi s’avère également de qualité, ce qui permet aux clients de SFR de profiter de l’internet à très haut débit. Malheureusement, le modem internet se trouve inapproprié.