Honor Magic V : officialisation du nouveau smartphone pliable de Honor

Honor était l’une des marques émergentes de l’année dernière. Lors d’un évènement en ligne se déroulant en Chine, le groupe a lancé son tout premier smartphone pliable, dénommé le Honor Magic V. La fiche technique de ce dernier est prometteuse. Mais qu’a-t-il d’intéressant à nous offrir ?

Un écran pliable spectaculaire

Le Honor Magic V est un smartphone qui se plie en deux pour imiter la forme d’une tablette lorsqu’il est déplié. Selon son fabricant chinois, l’écran externe est principalement destiné à ceux qui souhaitent simplement communiquer. Quant à l’écran interne, il est destiné au travail et est idéal pour les applications nécessitant un grand écran.

L’écran extérieur est équipé d’une dalle OLED, protégée par une dalle incurvée en nanocristal, qui semble très résistant. L’écran offre une diagonale de 6,45 pouces. Il se plie également à 44° d’un seul côté. Cet écran a une résolution d’affichage de 2560 x 1080 pixels. Il est compatible avec le HDR10+ et a un taux de rafraichissement maximum de 120 Hz.

De l’intérieur, Honor propose un écran OLED de 7,9 pouces avec une résolution de 2272 x 1980 pixels. Il est aussi compatible HDR10+, mais le taux de rafraichissement de l’écran est réduit à 90 Hz.

Les performances de l’Honor Magic V

Honor Magic V est livré avec un Soc Snapdragon 8 Gen 1, couplé avec 12 Go de RAM et le dernier GPU Adreno. Par rapport à la génération précédente, cette dernière offre une augmentation de 30 % sur ses performances. Le smartphone se décline en deux configurations : 256 Go et 512 Go de stockage. Tout fonctionnera sous Android12 et la surcouche Magic UI 6.0. Un système de refroidissement dynamique devrait maintenir la chaleur globale en dessous de 40 °C en une demi-heure de jeu.

Pour la photo, le groupe Honor a opté pour un triple capteur de 50 MP avec un grand angle (f/1,9), ultra grand angle (f/2,2) et également un module spectre amélioré (f/2,0). Un capteur 8×8 DToF, conçu pour gérer la profondeur, complète l’ensemble. Le Honor Magic V dispose également de deux capteurs de 52 MP pour les selfies. Le premier se trouve au-dessus de l’écran extérieur et le second sur le côté gauche de l’écran déplié.

Disponibilité et son prix

Le Honor Magic V est sur le point d’être lancé en Chine, mais n’a pas été annoncé à l’étranger. Il sera disponible en trois coloris : noir, blanc et orange.

En chine, la version 256 Go coûtera 9 999 yuans soit environ 1 400 euros tandis que la version 512 Go sera vendue au prix de 10 999 yuans soit 1500 euros. Nous ne savons pas encore quand il sortira en Europe.

L’autonomie est garantie par une batterie de 4750 mA h, compatible avec une charge rapide jusqu’à 66 W. La marque annonce qu’elle peut être rechargée à 50 % en 15 minutes.

Conclusion

Hier, le 10 janvier 2022, Honor a finalement officialisé son tout premier smartphone pliable. Le Honor Magic V est doté d’une fiche technique de bon augure. Ce smartphone fera sa première apparition sur le marché chinois. Mais nous attendons sa commercialisation en Europe.