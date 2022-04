Rate this post

Le mois de septembre approche à grands pas, et Apple se prépare pleinement pour la sortie de l’iPhone 14. La nouvelle gamme proposera des changements notoires sur le design. Les rumeurs murmurent une exclusivité de l’écran OLED de Samsung pour l’iPhone 14 Pro.

Rivaux et partenaires en même temps

L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max paraîtront davantage plus « premium » pour les usagers en attente du meilleur d’Apple. Le sujet de la dernière vague de rumeurs concerne l’écran présumé de l’iPhone 14 Pro. D’après Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple attendrait un seul fournisseur pour l’écran des 14 Pro. Ce fournisseur se nommerait Samsung, un partenaire et un rival légendaire de la marque à la pomme.

Si nous nous référons à cette guerre concurrentielle entre les deux géants, Samsung et Apple s’apparentent à de grands rivaux. Si notre vision se positionne sur l’aspect commercial, ces sociétés sont 2 partenaires de longue date. Samsung demeure un fournisseur de premier ordre de la firme américaine. Le coréen se présente comme le pourvoyeur clé d’Apple en termes de technologie d’affichage. Samsung fournirait donc les écrans OLED à utiliser sur l’iPhone 14 Pro.

Afin de mieux nous situer, expliquons en quelques mots la technologie OLED. L’avantage majeur de l’OLED comparé au LCD réside dans sa capacité de ne pas utiliser de rétroéclairage. Les diodes fonctionnent également indépendamment les unes des autres et sans latence. Le contraste s’avère plus marqué. L’OLED se trouve donc plus économe en énergie. Il peut éteindre certaines de ses diodes au besoin, là où le LCD doit activer son rétroéclairage en permanence.

Exclusivité de l’OLED de Samsung sur l’iPhone 14 Pro

Le 16 avril dernier, Ross Young publiait sur Twitter un sondage. Ce dernier demandait aux utilisateurs quel modèle accueillerait en exclusivité des écrans OLED Samsung. La majeure partie des sondés choisissait l’iPhone 14 Pro Max comme leur préférence. D’après toujours Young, seul l’iPhone 14 Pro recevra en exclusivité des écrans de chez Samsung. Les autres modèles s’offriront également des OLED Samsung, mais s’avèrent aussi partagés avec BOE et LG Display.

Selon ITHome, BOE honorera 20 à 25 % des commandes de l’iPhone 14. LG et Samsung se départageront l’équipement en écran de l’iPhone 14 Max. LG se verra confier la tâche de fournir uniquement un seul des écrans LTPO. La raison s’avère son manque d’expérience et les capacités moindres comparés à Samsung. Cette dernière fournissait les panneaux LTPO des iPhone 13 et 13 Pro Max.

Conclusion

Apple présentera également l’iPhone 14 classique et une nouvelle variante de l’iPhone 14 Max. Cette nouvelle version remplacera le mini et jouira probablement de la taille d’écran du Pro. La fiche technique s’avèrera toutefois pareille à celle du modèle classique.