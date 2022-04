Rate this post

Au début de l’année 2022, Mediatek annonçait la venue des SoCs Dimensity 8000 et 8100. Ces derniers occuperaient le marché des smartphones de milieu de gamme. De nouveaux teasers mentionnent pourtant le Dimensity 8100 Max, une version non annoncée du Dimensity 8100.

Les puces MediaTek titillent le leader du segment

Les OnePlus 10R et OnePlus Ace tourneront les premiers avec le Dimensity 8000 Max. Nous nous attendions au 8100 Max, un nouveau benchmark montre les résultats de son frère, le Dimensity 8000 Max. Il s’avère important de noter les scores affichés sur la plateforme d’analyse comparative. La puce de Mediatek arrive à se mesurer au Snapdragon 870 de Qualcomm. Ce dernier s’affiche pourtant comme le leader du segment du milieu de gamme en 2021.

Le test s’effectuait avec le prochain smartphone d’Oppo, l’Oppo K10. La firme chinoise partageait les résultats officiels du Dimensity 8000 Max sur Digital Chat Station. Le SoC offre juste une fréquence inférieure de 0,1 GHz comparé au 8100 et dépasse celle du Snapdragon 870. À côté du Snapdragon 870 de Qualcomm, la supériorité du processeur de MediaTek s’avère évidente. Digital Chat Station souligne la suprématie absolue de la série Dimensity 8000 dans son segment en 2022.

Caractéristiques et performances du Dimensity 8000 Max

Le Dimensity 8000 Max obtient un score de 927 points en single-core et 3793 points dans le département multi-core. Les tests s’effectuent avec la version 5 de Geekbench. Le score s’avère moindre comparé au 1028 points à un seul cœur. Cette comparaison de score montre la domination de la puce de MediaTek en multi-core. Le test du Snapdragon 870 se passait sur Redmi K40S et POCO F4. Le Dimensity 8100 obtient respectivement 957 et 3831 points.

Les performances du 8000 Max mises à part, le processeur propose également une consommation d’énergie notable. Les spécifications précises du SoC demeurent désormais connues. La puce se base sur une gravure en 5 nm de TSMC. Le SoC abrite 8 cœurs, dont quatre cœurs Cortex A78 haute performance et quatre cœurs Cortex A55 économiques.

La fréquence d’horloge de ces cœurs atteint 2,75 GHz. L’APU se nomme Mediatek 580 et le GPU Mali-610 assure le traitement graphique. Comme écrit précédemment, Le Dimensity 8000 Max surpasse son concurrent, en particulier en multi-core. Avec le 8100, il semble rivaliser avec le Snapdragon 870. Quant au Dimensity 8100 Max, le Snapdragon 888 se présente comme son adversaire potentiel.

Conclusion

Dans quel domaine le Dimensity 8000 Max se différencie de la variante « standard » ? Si nous nous basons sur l’affiche promotionnelle publiée par Oppo, le contraste s’avère impossible à détecter. Nous voyons toujours le même SoC, il prend en charge la RAM LPDDR 5 et le stockage UFS 3.1.