Samsung Galaxy M53 5G débarque en Inde sous deux options de coloris

Rate this post

La gamme M de Samsung vient tout juste d’accueillir le Galaxy M33 5G. La marque s’apprête déjà à présenter le Galaxy M53 5G sur le marché indien. L’événement aura lieu le 22 avril 2022. À quelques jours avant son lancement, une fuite a révélé ses variantes de couleurs et ses spécifications. Les détails proviennent d’un leaker connu sous le nom de Sudhanshu Ambhore.

Le Samsung Galaxy M53 5G aurait deux variantes

Pour rappel, le Galaxy M53 5G arbore trois nuances différentes sur d’autres marchés. Il s’agit d’un modèle en bleu, vert et marron. Selon notre informateur, le smartphone arrivera en Inde avec les deux premières couleurs seulement. Il proposerait les mensurations suivantes : 164,7 x 77 x 7,4 mm, il pèse 176 g.

En outre, il présenterait deux options de configurations. L’une des déclinaisons disposerait de 6 Go de RAM liés à 128 Go d’espace intégrées. L’autre aurait 8 Go de mémoire vive. Cette capacité de stockage interne serait extensible par le biais d’une carte microSD.

En ce qui concerne les performances, le téléphone s’équiperait d’un SoC Dimensity 900, compatible en 5G. Il démarrera sous Android 12 en parallèle avec l’interface ONE UI 4.1 de la marque. Une batterie de 5 000 mAh alimenterait l’ensemble de l’appareil. Celle-ci supporterait une solution de charge rapide de 25W. D’après les fuites, le bloc chargeur serait susceptible d’être absent dans la boîte d’emballage.

Une caméra primaire de 108 MP

En matière d’affichage, le Galaxy M53 5G disposera d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+. Sa dalle proposera un taux de rafraichissement de 120 Hz. À l’avant, celle-ci arbitra un objectif frontal de 32 MP dédiés pour les selfies.

L’argument de vente de ce smartphone réside dans son appareil photo. Au dos, il adopte une configuration à quadruples capteurs. Cette dernière se compose donc :

Un grand-angle de 108 MP,

Un ultra large de 8 MP,

Une profondeur de 2 MP,

Une macro de 2 MP.

Jusqu’à présent, son prix exact reste incertain. Bien qu’il soit un modèle de milieu de gamme, il débutera probablement en dessous de 30 000 Rs. À titre d’information, son prédécesseur est vendu au tarif de 29 999 Rs, soit environ 363 euros.

Conclusion

Samsung semble prêt à attaquer le marché des smartphones milieu de gamme en Inde. Après le Galaxy M33 5G, il lancera le Galaxy M53 5G d’ici quelques jours. D’après certaines rumeurs, ce téléphone serait une version remaquillée du A73 5G. Il apportera tout de même des nouveautés. L’événement nous en dira davantage, il faut donc attendre avec impatience.