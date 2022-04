Samsung Galaxy Tab S8+ VS Samsung Galaxy Tab S7+ : lequel choisir ?

Rate this post

Samsung est une des grandes marques les plus connues en matière de technologie. Elle continue jusqu’a aujourd’hui à nous offrir des produits performants et de qualités avec la Galaxy Tab S8+. Mais qu’est-ce qui distingue de ce modèle 2022 du Galaxy Tab S7+ de 2020 ?

Les points similaires entre le Galaxy Tab S8+ et le Galaxy Tab S7+

Ces deux modèles, bien que sortie à une date différente semblent avoir plusieurs points communs. En effet, tous deux font exactement la même dimension (285 x 185 x 5,7 mm). Leurs poids sont d’ailleurs presque identiques (572 grammes pour le S8 contre 575 grammes pour le S7). La différence reste à peine perceptible dans la main.

La taille de l’affichage est quasiment le même. Chacun possède un écran super AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution de 1752 x 2800 pixels. Les deux tablettes prennent ainsi en charge 120 Hz pour un défilement magnétique sur l’écran très fluide avec une bonne résolution. L’expérience de visionnement reste toujours excellente. C’est à se demander si opter pour un modèle plus cher avec quasiment les mêmes caractéristiques en vaut-il vraiment la peine.

Les tablettes de Samsung sont en d’autres lieux, appréciés pour la puissance de leur batterie. Le Samsung Galaxy Tab S8+ une fois encore, ne fait pas de modification sur ce point par rapport au Samsung Galaxy Tab S7+, avec une charge rapide de 45 W. La qualité audio ne change pas, et les deux appareils possèdent tous deux le Face Unlock et un capteur d’empreintes digital sur l’écran. Il est possible d’étendre la mémoire avec une carte Micro SD. D’ailleurs si nous les mettions côte à côte, difficile de distinguer l’un de l’autre.

Les particularités du Samsung Galaxy Tab S8+ par rapport au Samsung Galaxy Tab S7 plus

À part la différence entre leur date de sortie, la principale distinction entre ces deux appareils se voit dans leurs designs. En effet, Samsung a amélioré la durabilité de son alliage qui lui confère 40 % de limites d’élasticité et 30 % de dureté. Le Samsung Tab S8+ est alors plus résistant aux rayures.

Une information des plus intéressantes aussi, le nouveau modèle est fabriqué à partir de « composants en plastiques réutilisés à partir de filets de pêche jetés » d’après un rapport récent. En utilisant le Galaxy Tab S8+, vous veillerez alors à la préservation de l’environnement. Néanmoins, garder votre ancien Galaxy Tab S7+ est le meilleur recyclage que vous puissiez faire.

Le Galaxy Tab S7+ utilise le Snapdragon 865+. Une performance à la pointe de la technologie à l’époque de sa sortie en 2020. Le Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy Tab S8+ est plus récent avec un support de traçage. Celui-ci aide également à afficher des effets d’éclairage plus réaliste.

Avec le Galaxy Tab S8+ sous Android 12, il est possible de jongler avec plusieurs applications côte à côte. Bien que l’ainé fonctionne également sous Android 12, il ne gère pas aussi bien la fonction multitâches. Mais cela ne remet en rien les performances du Galaxy Tab S7+.

La caméra selfie ultra large a été améliorée. Un avantage pour les amateurs et les passionnées de photographie avec les 12 MP. Le Wi-Fi et le Bluetooth ont subi une mise à niveau pour offrir une connexion plus fluide. Bien évidemment, le modèle récent coute plus cher.

Conclusion

Le Galaxy Tab S7+ était une des meilleures tablettes de 2020 et reste encore aujourd’hui un excellent modèle. La différence avec le Samsung Galaxy Tab S8+ est la performance, la qualité, et sa date de sortie. Le Galaxy Tab S7+ n’est pas en reste. Avec cette comparaison, vous pouvez évaluer le modèle qui vous convient. Le choix ne dépend que de vous.