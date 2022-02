Rate this post

Après l’événement Galaxy Unpacked du 9 février 2022, la précommande des produits présentés a commencé. Il s’agit de la série Galaxy S22 et les tablettes Galaxy Tab S8. Une semaine après, Samsung est contraint de suspendre les précommandes aux États-Unis. Ainsi, l’expédition des Galaxy mentionnés est repoussée vers mars et avril.

L’expédition des Galaxy S22 Ultra et les Tab S8 glissent jusqu’en avril

Les smartphones Galaxy S22 et la série des tablettes haut de gamme Tab S8 sont présentés plus tôt ce mois-ci. Ensuite, les précommandes ont immédiatement commencé après la fin de l’événement Galaxy Unpacked 2022. Samsung a prévu de livrer tous les produits à partir de 25 février 2022, notamment le Galaxy S22 Ultra.

Cependant, les smartphones et les tablettes sont livrés à partir de mars à avril. Samsung, par l’intermédiaire de sa boutique en ligne, marque désormais la date de livraison en fin mars et début avril. Cela concerne principalement la majorité des variantes Galaxy S22 ultra. Quant aux modèles 1 To, la firme sud-coréenne présume qu’il sera livré avant le 15 avril dans toutes les options de couleurs.

Pendant ce temps, les tablettes de la Galaxy Tab S8 devraient apparaître sur le marché en début avril. Amazon a dû suspendre les précommandes des Galaxy S22 ultra 256 Go et 512 Go. Cela concerne le smartphone avec le coloris Phantom Black.

La date d’expédition des Galaxy S22 et S22+ reste inchangée

La firme a prolongé la date d’expédition à cause de deux distinctes raisons. La première est à cause des nombres de commandes plus élevés que prévu. Et la seconde est due en raison de la pénurie des siliciums. Cela a donc provoqué un manque d’approvisionnement de matériaux.

À présent, la date initiale de livraison des modèles moins chers, notamment la version classique et la version plus, reste toujours le 25 février 2022. Les précommandes continuent et prendront fin le 10 mars 2022. Ils seront mis en vente à partir du 11 mars.

Samsung a temporairement suspendu la prise de commande pour la série des tablettes Tab S8. Cela est à cause de la demande écrasante des utilisateurs. Cependant, elles sont désormais disponibles à l’achat.

Conclusion

En raison d’une demande excessive, la firme sud-coréenne est obligée d’arrêter les commandes des Galaxy S22 Ultra et les tablettes Tab S8. Cela concerne notamment les Américains. Ainsi, Samsung commencera à expédier les produits récemment présentés entre mars et avril. Pour les autres modèles, les précommandes sont toujours d’actualités.