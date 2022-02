Rate this post

En ce mois de février, de nombreux opérateurs de la téléphonie mobile proposent des offres exceptionnelles. Ainsi, nous vous invitons à découvrir quel est le meilleur forfait mobile à moins de 10 € pour vos besoins du quotidien. Notre sélection devrait intéresser ceux qui ne dépensent pas plus de 10 € dans leurs forfaits mobiles.

Free Mobile : profitez de 100 Go pour 8,99 €

Nous allons ouvrir le bal des meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 € avec l’opérateur Free Mobile. Ainsi, ce dernier propose la série de 100 Go à 8, 99 € par mois pendant 12 mois. Sans engagements, le forfait reste valable pour toute inscription jusqu’au 18 février 2022.

Au-delà de 12 mois, l’offre passera automatiquement au forfait 5G à 19,99 €. Évidemment, cela concerne ceux qui auront renouvelé son contrat.

En ce qui concerne les composants du forfait, vous disposez d’une enveloppe internet de 100 Go sur le réseau 4 G. Ce volume est parfaitement utilisable en France Métropolitaine. De plus, l’offre se compose également des appels, MMS et SMS illimités vers les numéros fixes et mobiles. Ces derniers sont destinés pour la zone précédente et dans le DOM.

Si de temps à autre vous voyagez en Europe, ou le DOM, vous bénéficier de 10 Go d’internet. D’autre part, les appels, SMS et MMS restent illimités vers les zones ci-dessus.

Cdiscount Mobile : 5,99 € pour 70 Go

Cdiscount mobile présente également des forfaits mobiles à petit prix. En effet, l’opérateur se repose sur le réseau de Bouygues Telecom. En réalité, il propose deux offres promotionnelles à saisir jusqu’au 18 février 2022.

La série limitée Cdiscount mobile 70 Go est à 5,99 € par mois. Le prix promotionnel est valable pendant 12 mois. Par-delà, la redevance mensuelle passera à 12,99 €. Toutefois, le forfait demeure sans engagements et vous pouvez résilier votre contrat à tout moment.

À propos des services inclus, la formule se compose de :

70 Go dont 9 Go est utilisable en France et en Europe.

Des appels, SMS et MMS illimités à passer en France métropolitaine. Il en est de même si vous vous trouvez en Europe, et dans l’outre-mer (38 destinations). Les appels sont illimités vers 129 destinataires différents, dont 99 vers et depuis l’Europe. La durée maximale d’un appel se limite à 3 h.

Pour les moins gourmands en data mobile, Cdiscount Mobile propose également la même formule qui se démarque en termes de prix et le volume de connexion. En fait, il s’agit de la série Limitée Cdiscount Mobile 40 Go pour 4,99 € par mois.

NRJ Mobile : 130 Go à partir de 8,99 €

NRJ Mobile propose l’un des meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 € à travers son forfait mobile 130 Go. Celui-ci est proposé à 8,99 € par mois, et pas seulement pour la première année. Ce tarif inclut les services suivants :

Une couverture d’internet de 130 Go, utilisable en France métropolitaine

13 Go de datas mobiles exploitables depuis l’Union européenne, et les DOM. Précisément, 30 destinations qui se trouvent en Europe, 27 dans l’EU, en Islande, Norvège, Liechtenstein, et 8 autres destinations en outre-mer. Cela concerne généralement les voyageurs.

Des appels, SMS et MMS illimités à utiliser en France métropolitaine.

Pour rappel, l’opérateur s’appuie sur le réseau de Bouygues Télécom également. Son forfait tient lieu jusqu’au 18 février 2022.

B&Y-100 Go : bénéficiez de 100 Go pour 9,99 €

Bouygues propose également un bon plan cette semaine avec un forfait à moins de 10 € par mois. Pour ce montant, cet abonnement se révèle sans engagements. En fait, il s’agit du forfait B&Y-100Go. Il comprend 100 Go d’internet à utiliser en France métropolitaine, dont 15 Go est à consommer à l’étranger. En détail, voici ce que vous devez retenir à propos de cette promotion :

Appels illimités en France, Europe et le DOM

SMS et MMS illimités vers les zones précédentes.

100 Go de connexion internet pour les métropoles françaises

15 Go d’internet à l’usage d’Europe et le DOM

Le réseau 4G de Bouygues

Pour toute inscription jusqu’aux 17 février 2022, le prix de l’offre est à 9,99 €.

Prixtel : disposez de 40 à 140 Go à moins de 10 €

Cette semaine, Prixtel propose des forfaits mobiles à des prix très attractifs. En effet, l’opérateur vous propose trois formules différentes à bénéficier jusqu’au 22 février 2022. En réalité, elles concernent le forfait petit, le grand et le géant de Prixtel. Ainsi, chaque formule se compose de :

Appels illimités en France, Europe et le Dom

SMS et MMS illimités dans les mêmes zones citées précédemment.

Une couverture de data internet, à utiliser en France métropolitaine et à l’étranger.

Sans engagements

L’opérateur mobile Prixtel utilise le réseau de SFR. Par ailleurs, chaque forfait se démarque par la couverture de datas proposées et le tarif mensuel. Ainsi, vous pouvez choisir :

40 à 60 Go d’internet, dont 10 Go utilisables en Europe et le DOM. Tout cela à 4,99 €.

100 à 140 Go de connexion (20 Go à utiliser dans les zones européennes et le DOM) à 6,99 €.

140 à 200 Go de données mobiles incluant 20 Go consommable depuis l’UE et DOM pour 9,99 €.

Les deux formules à 100 Go et 140 Go disposent également des appels illimités mobiles, vers les États-Unis, le Canada. Aussi, vous pouvez passer des appels vers un numéro fixe depuis l’Union européenne et le DOM.

Prixtel se distingue des autres opérateurs mobiles en proposant des forfaits flexibles. Par conséquent, votre facture dépend précisément de votre consommation. Toutefois, il ne vous reste qu’une semaine pour renouveler votre forfait mobile en saisissant ces offres promotionnelles.

RED by SFR : la formule BIG RED 100 Go de retour pour 10 €

RED by SFR essaie de déstabiliser le marché de la téléphonie mobile en proposant des offres considérables. L’opérateur propose des offres en promotions jusqu’au 18 février 2022. En effet, vous avez encore deux jours. Le forfait BIG RED 100 Go qui coûte 10 € s’avère le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que le forfait propose un immense volume d’abonnement internet, soit 100 Go en 4 G. Le prix est très abordable, à 10 € par mois seulement.

En ce qui concerne ses composants, à part l’enveloppe d’internet, il y a également des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’UE. Il dispose de 14 Go de connexion à consommer dans ces mêmes destinations. Toutefois, RED by SFR se base sur le réseau de SFR, ce qui garantit une bonne qualité de connexion. En outre, aucun engagement n’est à soutenir.

SYMA : 150 Go pour seulement 9,99 €

Syma Mobile propose un forfait mobile 150 Go pour 9,99 € par mois. En effet, l’opérateur mobile a prolongé sa promotion jusqu’au 21 février 2022. Ainsi, vous avez une semaine pour obtenir cette offre à moindre coût. L’offre en détail se révèle comme suit :

Une enveloppe XXL de data 150 Go consommable en France métropolitaine.

7 Go de données mobiles à s’en servir depuis les DOM, et l’Union européenne.

Les appels, SMS et MMS restent illimités en France métropolitaine, le DOM et l’Europe.

Syma vous offre également une option d’ajout des appels internationaux pour 10 à 20 €.

L’activation ou la désactivation des options peut se faire à tout moment.

Sans engagement.

Pour les internautes qui consomment peu de data mobile, une autre formule avec 60 Go d’internet existe. 4 Go sont utilisables depuis l’Europe et le DOM. Les autres détails restent identiques. Mais, le forfait 60 Go de Syma est à 4,90 € par mois. Il prend fin également au 22 février 2022.

Par ailleurs, vous pouvez également profiter de la même formule avec 80 Go d’internet à 6,90 € tous les mois.

Poste mobile : 50 Go au prix de 9,99 €

La Poste mobile s’appuie également sur le réseau de SFR. Il se trouve parmi l’un des opérateurs proposant un forfait à moins de 10 €. Il s’agit de son nouveau forfait SIM sans engagement incluant 50 Go de données mobiles. Celui-ci comporte également les mêmes services d’un forfait mobile, qui sont :

Appels illimités en métropole vers la même zone et le DOM. Néanmoins, l’appel mensuel s’adresse à 129 destinataires et limité à 3 h maximum par appel. Au-delà, vous serez facturés à 0,37 € par minute pour tous les appels sortants vers la métropole. Quant aux habitants de DOM, une minute d’appel coûtera 0,50 €.

50 Go pour utiliser internet depuis la France métropolitaine vers les DOM. Il est possible de recharger à tout moment en appelant gratuitement le numéro 2525.

SMS et MMS illimités de métropole vers le DOM. Par contre, les SMS+ et les MMS+ sont des services payants. Chacun est limité à 250 destinataires pour tout envoi depuis la métropole vers le DOM.

En ce qui concerne les étrangers côtoyant l’Europe et le DOM, les détails de la formule restent inchangés sauf au niveau de la couverture internet. En effet, ils disposent 10 Go d’internet.

Conclusion

Plusieurs opérateurs mobiles continuent de proposer des offres promotionnelles en ce février 2022. Pour vous aider à trouver le meilleur forfait correspondant à vos besoins du quotidien, vous avons préparé une liste détaillée des bons plans à moins de 10 € par mois. Il ne reste qu’à vous de choisir !