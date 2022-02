Samsung Galaxy S21 FE : Test et Avis

Rate this post

Que propose le Samsung Galaxy S21 FE, le smartphone sorti au mois de janvier 2022 ? Presque un an après les 3 autres versions de la série Galaxy S21, le modèle Fan Edition s’affiche avec un prix de 759 euros. Le S21 FE proposera-t-il de nouvelles expériences inédites et attrayantes ? Nous allons le voir tout de suite.

Design et écran

Excepté l’Ultra, le S21 FE continue d’utiliser, comme les précédents S21, le plastique comme revêtement. Même le bloc photo, jusqu’ici en aluminium, se couvre de plastique sur la FE. Certes, il paraît descendre en qualité avec cette matière, mais l’ensemble du design s’harmonise parfaitement. Les objectifs se placent juste à la limite des bords, sans dépasser.

Les finitions impeccables contribuent à donner lieu à la certification IP68. Cette norme régit la protection contre la poussière et l’immersion sous l’eau pendant 1 h et conserve la touche de luxe et de prestige de l’appareil. Le verre Gorilla Glass Victus protège contre les rayures et les chocs. L’usage d’une coque protectrice en complément s’avère indispensable. En effet, les égratignures pourraient détériorer la matière.

La firme sud-coréenne nous soumet 2 sortes de modes d’affichage : le vif et le naturel. Avec l’option « vif », sa gamme de couleurs sRGB et DCI-P3 atteignent 180 % et 121 %. Des chiffres moindres par rapport aux S21 standard, mais très corrects comparés aux autres smartphones de la même catégorie. Son résultat au Delta E s’avère élevé avec un score de 7,2. Avec 7075K, la température des couleurs vire un peu trop vers le bleu. Pourtant, la luminosité maximale de 703 cd/m2 reste parfaite.

Parallèlement, le mode Naturel déçoit dans l’ensemble. Pour cette catégorie, les 95 % et 64 % de sRGB et DCI-P3 demeurent largement insuffisants. Cela va de mal en pis avec le Delta E moyen, avec seulement un score de 8,33. Heureusement, la température des couleurs atteint 6661 K, et sauve partiellement les points négatifs du mode « Naturel ». Effectivement, ce score avoisine la norme de référence de 6500 K.

Le Galaxy S21 FE sous Android 12

L’OS embarqué constitue l’un des avantages du S21 FE face aux modèles de base, Pro et Ultra. L’appareil tourne avec Android 12 et One UI 4.0, l’interface logicielle de Samsung. Le smartphone jouira donc d’une année supplémentaire de mise à jour, en plus des correctifs de sécurité. La longévité du logiciel du S21 FE se trouvera ainsi plus étendue, comparée aux autres modèles de la série. De plus, différentes fonctionnalités manquent aux autres S21. Alors que la version FE bénéficie d’un avantage avec son accès à diverses options.

La combinaison entre Android 12 et One UI 4.0 marche à merveille. De fait, la fluidité des animations rend agréables les visuels. De surcroît, le Monet de Samsung réagit fort bien et accorde les couleurs de son interface à la teinte du fond d’écran. L’ensemble fournit un magnifique rendu pour les utilisateurs.

La compatibilité du smartphone avec Widevine L1 tombe bien, car les contenus sur les plateformes SVOD se liront en qualité HD. Comme les appareils de cette catégorie, le capteur d’empreinte digitale se cache sous l’écran. La place idéale, où votre pouce le trouvera naturellement.

Le système audio

Les deux haut-parleurs du Galaxy S21 FE vous promettent un son stéréo. L’un s’intègre à la partie inférieure, l’autre se place dans le téléphone, au niveau de l’ouverture destinée aux appels. De ce fait, leur puissance s’oppose et l’élément situé dans la tranche inférieure s’impose. Samsung offre un son surround à partir de la technologie Dolby Atmos.

Toutefois, du point de vue général, malgré l’équilibre des médiums et les voix correctes, la qualité sonore paraît peu convaincante. Le Galaxy S21 perd des points à cause des aigus en retrait et un son pas trop attrayant. De plus, Samsung supprime le port jack 3,5 mm de son appareil, mais inclus des écouteurs AKG corrects. Comparé au Xiaomi Mi 11, au même prix, sorti depuis un an, le Galaxy demeure lésé.

Les images de l’appareil photo

Trois capteurs efficaces garnissent le S21 FE. Samsung évite de trop charger le téléphone et laisse tomber les objectifs macro et de profondeur. En effet, le capteur principal de 12 MP offre déjà d’excellents clichés, et peut filmer en 4K à 60 fps. Les couleurs saturent légèrement à cause de la gestion de la colorimétrie. Les teintes deviennent plus vives et moins fidèles à la réalité. Toutefois, le résultat reste joli.

L’ultra grand-angle accomplit bien son rôle. Ses 12 MP offrent de belles prestations. Contrairement au capteur principal, sa colorimétrie respecte les éclats. Aussi, l’objectif reproduit admirablement les détails. De petites pertes de clarté se constatent dans les coins, mais cela reste anodin. Ensuite, le zoom optique x3 de 8 mégapixels complète l’efficacité de l’ultra grand-angle, avec sa reproduction remarquable des détails. Sa vitesse se limite à 30 fps.

Sur le S21 FE, Samsung met en avant son capteur frontal de 32 mégapixels. Si le S21 classique propose uniquement 10 MP, le FE déçoit quand même. Effectivement, vous devrez activer manuellement le mode 32 mégapixels, avant son utilisation. De plus, la différence avec le mode 10 MP demeure à peine perceptible. Au fond, les prises avec le capteur 10 mégapixels se trouvent meilleures, en raison des contrastes et de la colorimétrie plus fidèles au réel.

Les performances du Galaxy S21 FE

Le S21 FE tourne avec Qualcomm. L’usage de ce processeur différent aiguise la curiosité. L’Exynos 2100 du S21 arrive-t-il à la hauteur du Snapdragon 888 de notre sujet de test et ses 6 Go de RAM ? Globalement, si vous vous servez de votre smartphone de manière basique, ce dernier fonctionne bien. L’utilisation se limite dans ce cas à la navigation internet, les jeux légers, de la musique et des vidéos. Vous pouvez profiter de l’absence de soucis de fluidité ou de puissance.

En revanche, l’appareil semble rencontrer des difficultés avec de plus grands jeux 3D. Avec Fortnite par exemple, les avis se partagent. Les textures HD, en 60 FPS et la résolution 3D à 100 % offrent de belles images. Mais les multiples freeze condamnent le bon fonctionnement du jeu. Vous pouvez baisser le nombre de FPS à 30 pour améliorer la fluidité, mais des ralentissements persistent. Cette baisse de rafraichissement survient surtout lors des combats dynamiques, où votre personnage s’agite partout.

L’idéal reste d’éviter d’activer les textures HD au lancement de Fortnite . Aussi, vous aurez à vous contenter de à 30 FPS pour optimiser le fonctionnement du jeu. Un autre paramètre à prendre en compte réside sur la surchauffe conséquente de l’appareil au bout de 10 minutes de jeu. Cela dit, le Snapdragon 888 allié à 6 Go de RAM s’avère adapté pour un usage ordinaire. Mais le smartphone reste inapproprié pour des jeux ou autres nécessités de paramètres graphiques élevés.

La batterie et l’autonomie

Sur le papier, la batterie de la S21 FE paraît plus imposante par rapport à celle du S21 (4000 mAh et 4500 mAh). Pourtant, en dépit de sa capacité, le Galaxy S21 FE offre une très faible autonomie. Le test sur le logiciel « Viser » consiste à simuler une activité en continu afin de faire chuter cet accessoire à 10 %. La pile de la S21 Plus dure 11 h 32 et la S21 FE résiste uniquement 9 h 25.

Parmi les smartphones testés sur l’année 2021, le S21 FE partage sa place avec les moins performantes des appareils essayés. Malheureusement, lors de nos essais quotidiens, ce chiffre reflète bien la réalité. Le temps d’un test, l’autonomie de la batterie dégringolait à moins de 10 % en 21 h d’utilisation intensive.

Si vous utilisez votre smartphone avec modération, il tiendra jusqu’au soir. Par contre, il s’avère indispensable de le charger avant de dormir. Attention, Samsung fournit uniquement le câble. Vous devrez donc acheter le boîtier séparément. En filaire, la charge atteint 25W, une puissance assez légère comparée aux autres smartphones du segment. En effet, on trouve facilement des chargeurs filaires de 33 ou même 67W chez les concurrents.

Durant les essais, il faut environ 1 h pour charger la batterie à 70 %, 1 h 30 à 93 % et 1 h 45 pour 100 %. Si vous manquez de temps, les 17 % se chargent en 10 min et les 39 % en 30 minutes.

Appel et connectivité

Samsung frappe très fort à propos des appels téléphoniques. Positivement, le son de la voix demeure limpide, les bruits ambiants majoritairement effacés que même les avertisseurs sonores se trouvent diminués. Le son de la voix reste naturel et le micro se coupe en l’absence de bruit émis. En gros, la voix et la communication demeurent les points forts de Samsung.

Comme tous les smartphones de sa génération, le Galaxy S21 FE fonctionne avec le 5G. Par contre, le constructeur omet de sortir une fiche technique détaillée, pour savoir la bande de fréquences compatible avec le smartphone. Le test sur Google Maps nous rassure quant à sa géolocalisation. L’appareil affiche sa fiabilité et sa précision sur ce sujet.

Conclusion

Le design du Samsung Galaxy S21 séduit avec sa conception uniforme qui permet une bonne prise en main. Le reste offre cependant des caractéristiques basiques. Quant aux performances, elles se limitent à l’usage classique. Le but du S21 FE semble très clair : offrir une qualité de smartphone haut de gamme avec un prix compétitif. Bien sûr, le pari fonctionne, mais avec quelques plumes laissées en chemin.