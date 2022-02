Rate this post

L’imminence de la date de sortie du Redmi K50 Gaming aide à associer un prix à ce produit. Diverses fuites à propos des caractéristiques et spécifications circulent sur internet. Plus que quelques jours pour découvrir si les spéculations correspondent à la réalité.

L’idée de prix du Redmi K50 Gaming Edition enfin connue

Avant la date du lancement du K50 Gaming Edition le 16 février, les teasers affluaient depuis des jours. Nous connaissons déjà tous ses détails, caractéristiques et spécifications. L’ultime information à savoir restait le coût de l’appareil. Néanmoins, une nouvelle fuite révèle l’idée du prix du smartphone.

La fuite vient de My Drivers, par le biais d’une affiche telle une capture d’écran, du Tmall listing du smartphone. Cette image montre la version 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage, affichée à 3 499 yuans (environ 485 euros). Toutefois, la véracité de l’information demeure floue et une confirmation reste nécessaire.

Évidemment, ce tarif restera propre à la Chine, le modèle réservé au marché mondial s’annoncera probablement plus coûteux. Le nom Redmi K50 Gaming Edition se changera éventuellement en POCO F4 GT sur le marché mondial, semblable au POCO F3 de 2021.

Les caractéristiques confirmées

Redmi aurait choisi l’écran AMOLED de 6,67 pouces de Huaxing Optoelectronics. Son taux de rafraîchissement atteint 90 Hz et le taux d’échantillonnage tactile s’élève à 480 Hz. Toute la face avant demeure protégée grâce à Gorilla Glass Victus.

Le smartphone embarquerait le chipset Qualcomm SnapDragon 8 Gen 1. Le Redmi K50 Gaming Edition disposerait d’un système de refroidissement VC de 4860 mm2. L’appareil photo se composerait d’un bloc photo de 64 MP + 13 MP + 2 MP à l’arrière. Android 12, accompagné de l’interface utilisateur MIUI 13, assurera le fonctionnement de l’appareil.

JBL fournirait les doubles haut-parleurs stéréo du smartphone. Afin de parfaire la sécurité, le capteur d’empreintes digitales se placera sur le côté. Une batterie de 4700 mAh accompagnera le Redmi K50 Gaming Edition, avec une possibilité de charge rapide de 120 W. L’autonomie et la puissance de la charge rapide rassureront les gamers.

Le Redmi K50 Gaming Edition accueillera également un bouton d’épaule à double toucher. À part quelques fonctionnalités spécifiques pour les gamers, le smartphone s’améliorerait sur la question de l’audio et du toucher.

Conclusion

Grâce à la revue des caractéristiques du Redmi K50 Gaming Edition, vous pouvez enfin évaluer si le prix vaut la performance. Certes, les données se constituent encore de rumeurs et de suppositions. Toutefois, les leakers se rapprochent généralement des réalités.