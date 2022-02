Rate this post

Apprendre la chimie depuis votre tablette ou smartphone Android est actuellement possible. Grâce à notre sélection, vous pourrez vous instruire ou aidez votre enfant à se familiariser avec cette discipline. Nous allons donc voir les 10 meilleures applications Android pour apprendre la chimie.

Amazon Kindle

L’Amazon Kindle est une application gratuite. Mais vous devez acheter les livres pour pouvoir les lire. Le prix varie selon vos choix. Elle reste un peu bancale comme option, mais elle s’avère assez bonne pour les amateurs de chimie. Sur cette application, il existe des milliers de livres sur le sujet.

Pour acquérir un livre, vous devrez le payer. Ainsi, vous pouvez le lire directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Mais ces derniers doivent exploiter un système d’Android. Dans tous les domaines, la lecture s’avère le meilleur moyen d’apprendre. Cela reste valide pour le cas de la chimie.

AnkiDroid Flashcards

AnkiDroid est également une application gratuite proposant suffisamment de fonctionnalités d’organisations. Ces dernières vous aident à conserver les informations en ordre. Les Flashcards restent un autre moyen fiable pour apprendre la chimie. Avec cette application, vous pouvez en créer avec les informations plus pertinentes.

AnkiDroid Flashcards fonctionne d’une manière à vous permettre de créer vos flashcards. Ainsi, vous pouvez étudier la chimie ou un autre sujet à partir de votre smartphone. D’ailleurs, cette application existe sur plusieurs plateformes.

Inoreader

La science est en constante évolution et il est important d’être sur les talons des tendances actuelles. Les applications comme Inoreader et Feedly peuvent vous aider. En effet, elles concernent des lecteurs d’actualités de type RSS. Elles vous permettent de vous abonner à un blog, de suivre un journal ou un site web de votre choix.

Inoreader représente actuellement une option légèrement meilleure et plus stable. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles, comme l’ajout des flux ou le stockage des articles sur DropBox. Toutefois, la version pro offre de meilleures fonctionnalités. Mais, elle nécessite un abonnement à 6, 99 $ par mois, soit 6,11 €.

KingDraw

KingDraw représente une application chimique plus avancée. En effet, elle permet de dessiner les molécules et les réactions chimiques. Techniquement, elle est considérée comme un éditeur de formule. Elle propose une modélisation 3D et elle vous offre une possibilité d’en créer via l’application.

Bien qu’elle présente des fonctionnalités intéressantes, cette application reste une application gratuite. ChemDraw est une application payante. Pourtant, elle propose des fonctionnalités moins intéressantes par rapport à KingDraw.

Lab.Hacks

Lab.Hacks représente un planificateur chimique. Vous pouvez entrer la méthode et les mesures spécifiques pour chaque produit que vous utilisez. L’application propose des ressources de conseils et des outils pour suivre l’évolution de votre expérience en temps réel.

Cette application s’intéresse plutôt aux chimistes débutants ou amateurs. Elle est gratuite, avec une possibilité de faire un don si vous aimiez soutenir le développeur. Les dons suppriment les publicités, ce qui équivaut à payer une version premium.

Molecolarium

Molecolarium joue le rôle d’un joker dans cette liste. En effet, elle s’avère moins populaire, mais très prometteuse. Elle contient 2 100 molécules inorganiques et organiques. Apparemment, l’UICPA a examiné et vérifié toutes les informations aperçues dans l’application.

La version pro de l’application est très peu couteuse. L’abonnement est à moins d’un euro. Par conséquent, Molecolarium se révèle une meilleure alternative pour les amateurs, les étudiants et même les professionnels en chimie. Elle tient de nombreuses informations. De plus, elle fonctionne d’une manière plus rapide que les recherches sur Google.

Organic Chemistry Practice

Cette application comprend un excellent outil pour les étudiants ou les adeptes en chimie qui souhaitent compléter leurs connaissances. Elle propose une fonctionnalité didactique vous aidant à apprendre les concepts de base. Cela concerne la chimie organique à travers les tests, les questions quotidiennes, ou des flashcards, etc.

L’accès aux fonctionnalités d’Organic Chemistry Practice est absolument gratuit. En effet, elle s’avère efficace pour les débutants à ce domaine.

QuickChem

QuickChem s’avère l’une des meilleures calculatrices de chimie. Elle vous permet de calculer de nombreuses choses en rapport avec cette science. Cela peut s’agir de la masse molaire, la solubilité d’une matière dans l’eau, etc. En outre, vous pouvez faire des recherches sur un quelconque produit chimique, puis trouver sa formule. De nombreuses autres informations sont disponibles.

Une version premium de l’application existe. Elle est à moins de 2 €, soit 1,75 € précisément. Cette version propose des fonctionnalités supplémentaires en supprimant les publicités. Elle s’avère une option idéale pour les débutants et étudiants.

TED

TED désigne un endroit idéal pour connaître davantage la chimie. Elle propose des conférences TED liées à un grand nombre de personnes, incluant les chimistes. Toutefois, cette application ne présente pas de caractéristiques spécifiques pour ces derniers. Selon le site officiel, il existe plus de 200 conférences, en rapport avec la chimie.

L’application est gratuite et elle contient des sous-titres dans plus de 100 langues. Il s’avère même possible de télécharger des discussions pour les lire hors ligne.

YouTube

YouTube présente une excellente ressource pour apprendre la chimie. L’apprentissage avec les plus grands YouTubers de la chimie, comme NileRed, s’avère très divertissant. De plus, ils proposent de nombreux sujets à apprendre.

Vous y trouverez également des chimistes amateurs faisant des réactions ou testant diverses choses. La version Premium revient à 12,99 € par mois.

Conclusion

La chimie désigne l’étude des propriétés, mais également les transformations de la matière. Auparavant, apprendre cette science nécessite une étude à l’université. Actuellement, les applications mobiles nous promettent de l’aide. Nous avons concocté pour vous la liste des 10 meilleures applications pour apprendre la chimie.