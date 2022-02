Rate this post

Les Nokia G21 et G11 semblent se détacher du lot des autres concurrents avec leur autonomie de 3 jours. Tous les signes montrent l’avantage des 2 smartphones face à l’un des soucis majeurs des utilisateurs : l’autonomie.

Les nouveaux Nokia G21 et G11 avec un argument de poids

HMD Global nous sort 2 smartphones dans la catégorie économique, le Nokia G21 et Nokia G11. Dans un milieu où les autres appareils éprouvent des difficultés pour s’imposer, les 2 disposent d’un argument de taille. Ils visent à proposer une solution sur l’autonomie des batteries. En effet, Nokia annonce la capacité de ces 2 appareils. Ces derniers prétendent tenir 3 jours sans passer par la case « charge batterie ».

La plupart des smartphones du moment peinent à finir la journée, alors tenir 3 jours reste une prouesse remarquable. Il nous reste à vérifier cet exploit afin de disposer de conclusions à ce propos. Pourtant, la taille des batteries de ces 2 appareils reste correcte, et possède une capacité de 5050 mAh. L’élément supporte une charge jusqu’à 18W, et l’emballage inclut un boîtier de charge de 10 W.

HMD Global signale aussi un envoi de mise à jour de sécurité plus assidue sur ces 2 appareils. De fait, le G11 et le G21 recevront 36 mises à jour. Cela est l’équivalent de trois années de prise en charge. Néanmoins, les mises à jour de l’Android embarqué se limiteront à 2 ans.

Les différences techniques entre les smartphones

Le Nokia G11 et le G21 disposent tous les deux d’un écran 720 X 1600 de 6,5 pouces et proposent un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les appareils tourneront avec le chipset Unisoc T606 et Android 11. Ils disposent de fentes pour carte microSD, de lecteur d’empreintes digitales sur le côté et d’un port de casque de 3,5 mm. La 5G demeure absente sur les 2 combinés.

La différence des 2 smartphones se trouve principalement dans le bloc photo. Tous 2 disposent d’un capteur macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Par contre, l’objectif principal de 50 MP du G21 semble toiser largement les 8 MP du G11. L’avant de chaque smartphone abrite chacun une caméra frontale de 8 MP. Les 4 Go de RAM et 64 Go de stockage du G22 dépasse les 3 Go de RAM et 32 Go de stockage de celui du G11.

Le Nokia G21 se trouve déjà en vente au Royaume-Uni au prix de 194 euros, disponible en coloris Nordic Blue ou Dusk. Quant au G11, il arrivera seulement dans le royaume au mois de mars pour 141 euros. Pour les États-Unis et l’Australie, la date de disponibilité de ces 2 appareils reste floue.

HMD Global nous proposait déjà, comme à l’accoutumée, des smartphones avec une excellente performance en autonomie. Le futur nous dira s’il récidivera encore cette fois-ci. En tout cas, Nokia frappe un grand coup avec son souci pour l’autonomie.