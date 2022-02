Bon plan sur le Galaxy S22 et le S22 ultra chez RED by SFR

Rate this post

Bien que les smartphones de Samsung, notamment le Galaxy S22 et le S22 ultra, ne soient accessibles qu’en précommande, ils se trouvent déjà en promotion. En effet, RED by SFR propose une réduction pour tout achat effectué jusqu’au 11 mars 2022. À quoi consiste ce bon plan chez l’opérateur mobile ?

Une remise de 100 € pour l’achat du modèle Galaxy S22

Le modèle Galaxy S22 est le modèle moins cher de la dernière série S22 de Samsung. Malgré cela, il s’agit d’un smartphone haut de gamme avec une fiche technique prometteuse. En effet, il propose un écran de 6,8 pouces avec résolution de 2400 x 1040 pixels. Il bénéficie de 128 et 256 Go de stockage interne.

Du 9 février au 11 mars 2022, l’opérateur RED By SFR vous rembourse 100 € pour tout achat du modèle Galaxy S22. Ce bon plan vous permet d’acquérir le smartphone à prix réduit, cela concerne toutes les configurations.

En effet, si vous optez pour le 128 Go, le prix sera 759 € (contre 859 €), et 809 € (contre 909 €) pour le modèle avec 256 Go. De plus, la promotion couvre toutes les couleurs. Le Galaxy S22 possédant 128 Go est toujours disponible en noir, blanc, rose et vert. Le modèle 256 Go n’est disponible qu’en noir et blanc.

VOIR LA PROMO SUR LE SAMSUNG GALAXY S22

150 € remboursé après achat du Galaxy S22 ultra

Le Galaxy S22 ultra représente le produit phare de la société coréenne. Il propose la même taille d’écran que la version classique, affiche une résolution de 3088 x 1440 pixels. Il propose un autre modèle de 512 Go.

Ce smartphone est disponible en précommande jusqu’au 24 février 2022. Pourtant, RED by SFR propose une réduction de 150 € pour tout achat chez lui. Cela s’applique sur toutes les configurations, et tous les coloris.

Le modèle 128 Go est à 1109 € (contre 1259 €). Pour Galaxy S22 ultra avec 256 Go, le prix devient 1209 €, mais plus 1359 €. La variante avec 512 Go est vendue à 1309 € contre 1459 €. Pour toutes les configurations, seules les couleurs noires et bordeaux restent disponibles actuellement.

VOIR LA PROMO SUR LE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Comment faire pour profiter de cette remise ?

Pour bénéficier de la remise à 100 € ou à 150 € avec RED by SFR, il faudra télécharger les coupons disponibles sur son site officiel. La remise prendra effet immédiatement après l’achat. Ainsi, vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait mobile pour valider la réduction.

En plus de cela, il vous offre gratuitement une paire de Galaxy Buds Pro. Quant à la livraison, le smartphone sera livré gratuitement chez vous dans les 2 à 5 jours.

Cependant, l’opérateur vous permet également de payer en quatre fois. Vous devez juste assurer le paiement du premier mois. La valeur à payer se révèle en fonction de la configuration de votre smartphone.

Conclusion

Les Galaxy S22 et S22 ultra représentent les produits haut de gamme de Samsung. Les smartphones ne sont disponibles qu’en précommande. Pourtant, RED by SFR vous propose déjà une réduction allant de 100 € pour la version classique, et 150 € pour la version ultra. Cela est d’intérêt pour toutes les configurations et les coloris. Qu’attendez-vous de précommander chez RED By SFR ?