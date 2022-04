Rate this post

Mediatek officialise le Dimensity 1300, son nouveau processeur. Avec ce Soc, la société s’attend à rester compétitive dans le marché de milieu de gamme. La puce propose des améliorations manifestes comparées à son grand frère, le Dimensity 1200.

Dimensity 1300 affiche des caractéristiques solides

Le Nord 2T accueillera en premier le Dimensity 1300, rapporte XDA Developers. La différence avec le Dimensity 1200, lancé en 2021, ne s’avère pas flagrante aux premiers abords. Le nouveau processeur maintient la même configuration face à son prédécesseur. Il gardera donc une gravure en 6 nm de TSMC. Nous retrouvons les 3 cœurs Cortex A79 de 2,6 GHz, rajouté d’un cœur « ultra » cadencé à 3 GHz. Ces derniers se trouveront épaulés par 4 Cortex A55 à une vitesse d’horloge de 2 GHz.

Le nouveau processeur Dimensity 1300 se dote aussi d’une APU 3.0. Le SoC possède 6 cœurs afin de gérer l’IA améliorée. Le Soc se trouve compatible avec l’Imagiq Camera de la marque. Par rapport à une vidéo 4K HDR standard, il offre une capture d’image innovée en basse lumière. Il propose également une gamme dynamique 40 % plus grande. La puce peut prendre en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 168 Hz et une résolution maximale de 2 520 x 1 080.

Compatibilité avec le 5G

Détenteur d’une bonne réputation, le Dimensity 1200 offre à Mediatek une place de choix dans le milieu de gamme. D’après sa fiche technique, le Dimensity 1300 visera probablement aussi ce dernier, voire au-dessus. Comme le Nord 2T ne dépassera pas la barre des 400 euros, son association avec ce smartphone semble le confirmer. La puce de Mediatek devra batailler fort pour rivaliser avec la série 7 de Qualcomm. Cette dernière s’avère percutante avec le Galaxy A52s ou le Motorola Edge 20.

La compatibilité du processeur avec le réseau 5G offrira des performances 5G NR ultra-rapide. Il supportera une double capacité SIM 5G avec une agrégation de porteuses 5G en duplex mixte. Le modem 5G profite d’une optimisation d’économie d’énergie, d’exploit et de portée. La puce se dotera de 2 modes 5G, un 5G « Elevator Mode » et un 5G « HSR Mode ». Son accord avec le système WI-FI 6 et le Bluetooth 5.2 s’avèreront effectifs.

Avec Dimensity 1300, Mediatek frappe fort à propos des technologies embarquées. Le SoC propose le HyperEngine 5.0 contre 3,0 pour le Dimensity 1200. Cela autorisera le perfectionnement du VRS, présenté avec le Mali G77. Le nouveau processeur dépassera assurément le Dimensity 1200 en efficacité sur le jeu. La firme indique aussi une réactivité plus prononcée des écrans tactiles.

Conclusion

Le Dimensity 1300 mis à part, d’autres processeurs pointent le bout de leur nez. Nous parlons bien sûr des Snapdragon 8 Gen 1 Plus et 7 Gen 1 de Qualcomm. Le premier sera un concurrent du Dimensity 9000 et le second est un milieu de gamme comme le 1300 de Mediatek.