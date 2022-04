Rate this post

Les rumeurs enflent quant à la probabilité de casser la tradition d’Apple. Les spéculations ne s’arrêtent pas sur la disparition de l’encoche. La caméra principale de l’iPhone 14 Pro pourrait également subir une révolution et basculer de 12 MP à 48 MP.

Les raisons de cette révolution

En 2012, le Nokia 808 PureView proposait déjà du 41 MP. Des smartphones Android comme Xiaomi ou Samsung proposent également des caméras avec des mégapixels élevés. Mais pour les addicts de la marque Apple, ce changement s’apparente à une véritable révolution. Les iPhone basent leurs blocs photos autour de capteurs de 12 MP depuis l’iPhone 6S en… 2015. Cela représente un énorme pas pendant 7 ans en matière de mégapixels, et le plus impressionnant dans l’histoire de l’iPhone.

Le timing aussi pourrait jouer dans ce changement. L’iPhone 13 Pro propose un des meilleurs îlots photos à une période où les prouesses photographiques d’un smartphone s’avèrent décisives. Nous nous demandons alors la raison d’Apple d’apporter un changement aussi grand au dispositif photographique de son flagship.

Le cheminement vers des mégapixels plus conséquent traduirait les tendances dans les appareils photo sans miroir. Ces derniers doivent négocier entre les contraintes photographiques usuelles et les nouveaux progrès en création d’images. Le timing s’avère donc tout à fait plausible.

L’utilité de ces pixels supplémentaires

Le fait de réunir de petites caméras avec un nombre élevé de mégapixels s’avérait contradictoire jusqu’ici. Des mégapixels plus nombreux veulent dire des pixels plus petits, et ces derniers signifient plus de bruit global. Ce bruit occulterait les détails obtenus du surplus de résolution. Cela expliquerait le choix de la firme de travailler avec le capteur de 12 MP aussi longtemps.

Pourquoi alors Apple veut-il changer son capteur de toujours pour un plus grand ? L’avancée technologique sur le traitement des objectifs à mégapixels élevés s’avère énorme. Le « pixel binning » devient si performant, et même les appareils photo comme le Leica M11 l’utilisent dorénavant. Cette technologie consiste à traiter quatre pixels adjacents pour les combiner en un seul grand pixel.

L’iPhone 14 Pro utiliserait donc les surplus de mégapixels pour l’enregistrement vidéo 8 K. Pour rappel, l’iPhone 13 Pro enregistre déjà en 4K/60 p et demeure peut-être le meilleur smartphone vidéo du plateau. Mais pour filmer en 8K, il faut au moins un capteur de 33 MP. Les 48 MP de l’iPhone pourraient ainsi utiliser ses surplus de résolution sur ce point.

Conclusion

Apple s’avère coutumier du long basculement vers une autre technologie. La marque à la pomme en propose rarement en premier. La société préfère peaufiner tranquillement les choses avant de les considérer comme des options révolutionnaires.