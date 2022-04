Rate this post

La Worldwide Developers Conference 2022 est abrégée en WWDC 2022 ou WWDC22. Cette année, Apple tient la 33e conférence annuelle des développeurs en format en ligne du 6 au 10 juin 2022. En effet, la multinationale américaine promet une semaine inspirante de technologie et de communauté.

Des annonces attendues en matière d’iOS, d’iPadOS, de macOS, de watchOS et de tvOS

La WWDC22 sera l’occasion de découvrir en avant-première les dernières plateformes et technologies d’Apple. Apparemment, les internautes s’attendent à avoir un aperçu d’iOS 16, watchOS 9, macOS 13 et tvOS 16. Leurs noms de code sont respectivement « Sydney », « Kincaid », « Rome » et « Paris ».

En ce qui concerne l’iOS 16, les attentes se concentrent surtout sur des améliorations significatives pour les notifications. En outre, ce prochain iOS pourrait être accompagné de certaines fonctionnalités de suivi de la santé. Toutefois, l’interface utilisateur demeure la même.

Par ailleurs, la nouvelle version de watchOS inclura des mises à niveau majeures pour le suivi d’activité et de santé. Cependant, les fonctions inédites du macOS 13 restent encore un mystère. D’après les rumeurs précédentes, la dénomination de cette prochaine version serait macOS 13 Mammoth.

De plus, l’iPadOS 16 serait doté d’une interface multitâche renouvelée. En mars, nous avons eu vent des fenêtres flottantes à ce propos. Pour le reste, l’entreprise pourrait lancer deux nouveaux modèles de Mac à cette occasion. Et il est fort probable que l’un soit le MacBook Air.

Une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants en plus de la conférence en ligne

Outre la conférence virtuelle, les développeurs et les étudiants bénéficieront d’une journée spéciale à Apple Park le 6 juin. Ainsi, ils assisteront ensemble au discours d’ouverture avec la communauté en ligne.

À titre d’information, la réservation est importante, car les places seront limitées. Pour se faire, Apple partagera bientôt les instructions nécessaires pour y participer. De même, le géant de l’informatique remettra un prix aux étudiants talentueux en programmation.

Cela se fera dans le cadre du concours Swift Student Challenge. Cette année, le défi est de créer un projet d’application Swift Playgrounds sur un sujet au choix libre. Le délai de soumission du travail est le 25 avril.

Conclusion

Fondamentalement, la WWDC22 est l’occasion pour Apple de parler longuement des nouvelles versions de ses différents systèmes d’exploitation. Néanmoins, les étudiants seront aussi ravis avec la journée spéciale et le concours organisé. Même si l’événement est virtuel, vous pouvez vous préparer à vivre une semaine fantastique en juin.