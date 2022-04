OnePlus 10 Pro : caractéristiques, prix et tout ce qu’il faut savoir

Rate this post

Le successeur du OnePlus 9 Pro quitte la Chine pour de bon. Après des mois d’attentes, le OnePlus 10 Pro débarque enfin sur le marché mondial. Cela concerne l’Amérique du Nord, l’Inde, le Royaume uni, et l’Europe, notamment la France. Voici en quoi consistent ses spécifications, et son prix de vente.

Apparence similaire au Samsung Galaxy S21

Le OnePlus 10 Pro semble adopter un design proche de la série S21 de Samsung, avec un boîtier d’appareil photo en métal. Celui-ci se fond avec le cadre sur le bord du côté. Comme ses prédécesseurs, il présente un panneau de verre arrière mat. Le smartphone pèse 200,5 grammes avec des mensurations de 163 x 73,9 x 8,5 mm.

Concernant l’écran, il arbore une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec la technologie LTPO 2.0. Celle-ci lui permet d’afficher un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. Le panneau étant incurvé propose une résolution QHD+, 525 ppp. Il dispose également d’un trou perforé logeant une caméra frontale, et un scanner d’empreinte digitale.

L’appareil photo du OnePlus 10 Pro avec Hasselblad

Le OnePlus 10 Pro propose une configuration à triples caméras, au dos. En effet, celle-ci se compose de :

Un capteur principal Sony IMX789 de 48 MP, avec OIS,

Un ultra large de Samsung ISOCELL JN1 de 50 MP, doté d’un champ de vision de 150°,

Un téléobjectif de 8 MP avec un zoom 3,3 X avec OIS.

À l’avant, il abrite un capteur Sony IMX615 de 32 MP, pour les selfies. Tous ces appareils sont développés en collaboration avec l’expert en photo, HasselBlad. Ainsi, ils bénéficient de plusieurs fonctionnalités comme l’optimisation de la couleur naturelle de vos clichés, le mode XPan, etc.

Performance et autonomie

Ce smartphone fonctionne avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. En matière des performances, ce processeur coopère avec une mémoire vive de 8 et 12 Go avec la technologie LPDDR5. Il dispose d’un stockage interne de 128 et 256 Go à la norme UFS 3.1. L’ensemble de l’appareil utilise l’interface OxygenOS 12.1 basée sur Android 12.

En ce qui concerne la batterie, un accumulateur 5 000 mAh alimente le smartphone. Ce dernier peut supporter une charge rapide sans fil de 50W. Toutefois, la variante nord-américaine bénéficie d’une solution de charge filaire 65W, bien que les versions européennes et indiennes tirent avantage de la technologie SUPERVOOC 80W de la marque.

Prix et date de disponibilité

À propos de la connectivité, le OnePlus 10 Pro fonctionne avec le réseau 5G et reste compatible en NFC. Nous retrouvons également le Bluetooth 5.2, le WiFi6, l’USB-C, le moteur de vibration X, et les deux haut-parleurs de Dolby Atmos.

Le smartphone est d’ores et déjà disponible en précommande chez de nombreuses enseignes. Il se présente sous deux options de coloris : le noir volcanique, et le vert forêt d’émeraude. L’expédition sera prévue le 5 avril pour les déclinaisons indiennes. Quant aux autres régions, la livraison commencera à partir de 8 avril. Son respectif se révèle comme suit :

8 +128 Go : 899 £ (USA) / 66 999 Rs (Inde) / 919 € (en Europe) /799 £ (R.U).

12 + 256 Go : 71 999 Rs / 999 € / 899 £ (R.U).

Conclusion

OnePlus a bien tenu sa promesse de fin mars. En effet, son fleuron OnePlus 10 Pro arrive enfin à l’échelle internationale. La version globale semble reprendre les grandes parties des caractéristiques de son homologue chinois.