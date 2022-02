Rate this post

Sony préparait le Sony Xperia 5 IV avec le futur SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm. Apparemment, diverses améliorations se trouveront au rendez-vous pour le différencier de son prédécesseur, le Sony Xperia 5 III.

Les éventuelles innovations sur le Xperia 5 IV

Les rumeurs rapportent le travail de Sony sur la suite logique de la gamme Xperia 5, le Xperia 5 IV. Ce dernier se définit comme un smartphone compact, mais doté d’une performance digne d’un appareil haut de gamme. Un informateur de Weibo propage divers renseignements à propos de l’appareil.

D’après lui, l’écran de ce dernier mesurerait 6,1 pouces et s’armerait d’une protection Gorilla Glass Victus. Cette protection se trouve effective sur la face avant, mais aussi sur le dos de l’appareil. La batterie connaîtrait également une augmentation de sa capacité par rapport au Xperia 5 III. En effet, au lieu de 4500 mAh, le prochain smartphone embarquera une batterie de 4700 mAh.

L’amélioration la plus probante de Sony sur le Xperia 5 IV demeure son processeur. Effectivement, l’appareil tournerait avec le fameux Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ce dernier recevra une gravure de 4 nm de chez TSMC au lieu de chez Samsung. Cela malgré la haute performance thermique du Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm du fabricant sud-coréen.

Quels atouts pourrait offrir ce smartphone ?

Le bloc photo du Xperia 5 IV ressemblerait à celui de son prédécesseur, mais mérite un petit rappel en raison de sa performance. L’appareil à 3 objectifs assurerait la capture des images et l’enregistrement des vidéos du smartphone. Cela comprendrait un capteur grand-angle de 12 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. Ce dispositif permettrait de filmer en 4K HDR jusqu’à 120 images/sec.

Le même informateur sur Weibo évoque un coût de 698 euros. Ce prix du Xperia 5 IV se trouve largement abordable comparé au Xperia 5 III, lancé à 921 euros en Chine. Quant à la date de sortie du smartphone compact de la firme japonaise, elle demeure encore floue.

Comme cinq mois séparaient l’officialisation et le lancement de la génération précédente, le Xperia 5 IV attendra sûrement encore. Du moins, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus devrait d’abord sortir, pour laisser ce dernier voir le jour. Pourtant, Qualcomm devrait annoncer sa puce uniquement dans quelques mois. Cela permettrait à Sony de bien travailler et d’améliorer son smartphone.

Conclusion

La date du MWC demeure très proche. Toutefois, Qualcomm ou Sony s’abstiendront probablement de dévoiler leurs nouveautés lors de cet évènement. Cela avoisine trop la commercialisation du Xperia 5 III pour Sony. Pour Qualcomm, cela s’avère un peu trop tôt, après le lancement du 8 Gen 1 Plus.