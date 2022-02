Realme V25 : sa date de lancement officialisée

Rate this post

Realme vient d’annoncer sur Weibo la date de son prochain événement. Cela se tiendra le 3 mars 2022 à 14 h (heure locale). En effet, le fabricant chinois s’apprête à lancer son nouveau smartphone sur le marché chinois. Il s’agit probablement du Realme V25. Grâce à l’affiche, nous avons pu dénicher quelques spécifications de cet appareil.

Realme V25 serait présenté le 3 mars 2022

Le constructeur chinois se prépare à lancer un nouveau produit. Dernièrement, la TENAA a certifié un smartphone de la marque. Celui-ci porte le numéro de modèle RMX3475.

Dans la journée du 24 février 2022, la firme chinoise a publié une affiche montrant son prochain téléphone. Son image et celle de la TENAA se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ainsi, nous pouvons dire qu’il s’agit du Realme V25.

L’événement aura lieu le jeudi 3 mars 2022 à 14 h (heure locale). En effet, le smartphone restera exclusivement disponible en Chine.

Les spécifications aperçues sur l’affiche

D’après l’affiche, le constructeur chinois a collaboré avec Forbidden City pour la conception de son modèle V25. Celui-ci adopte un coloris bleu dégradé.

Au dos, le smartphone propose une configuration photo à triples caméras. Il se trouve au coin supérieur gauche du téléphone. L’appareil photo principal arbore un capteur de 64 MP.

Le Realme V25 dispose un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci se place sur le côté. Sur la bordure inférieure, nous pouvons voir une grille de haut-parleur, un port USB de type C. Nous y apercevons également un microphone et une prise audio de 3,5 mm.

Les rumeurs à son propos

Selon les fuites, le modèle V25 arborerait un écran IPS LCD FHD+ de 6, 58 pouces. Cette dalle serait capable de supporter un taux de rafraichissement élevé. Elle loge un capteur pour selfie de 16 MP. À l’arrière, le smartphone est équipé d’une triple caméra de 64 MP, 2 MP, et 2 MP.

L’appareil serait propulsé par le Soc octa-core Snapdragon 6-series de 2,2 Hz. Ce chipset s’associerait à une configuration de 6, 8 et 12 Go de RAM. Le V25 serait disponible en 128 Go et 256 Go de mémoire interne.

Le modèle serait vendu dans les couleurs : dark day, peak blue et Aurora. Il embarquerait une batterie de 5 000 mA h, compatible à une charge rapide de 33 W. Le tout fonctionnerait sous Android 12 OS, en parallèle avec le Realme UI 3.0.

Conclusion

Avant que la marque ait confirmé l’existence du Realme V25, celui-ci a fait l’objet des fuites et rumeurs. Apparemment, certaines se vérifient comme le cas de l’îlot des caméras. Toutefois, l’événement du lancement nous en révèlera plus sur ce nouveau smartphone.