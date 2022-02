Rate this post

Qualcomm proposerait une importante mise à niveau vidéo sur son prochain flagship

À partir de 2022, la majorité des smartphones Android haut de gamme utiliseront le Snapdragon 8 Gen 1. Toutefois, nous avons entendu des rumeurs d’une éventuelle mise à jour sur la prochaine puce de Qualcomm. Celle-ci pourrait être probablement le Snapdragon 8 Gen 2. En effet, ce Soc bénéficierait d’un important changement grâce à l’intégration du codec vidéo AV1.

Le codec vidéo AV1 présent sur le Snapdragon 8 Gen 2

Actuellement, les puces de Qualcomm ne prennent pas en charge le codec vidéo AV1. Il semble être en retard par rapport à ses concurrents. En effet, Samsung propose déjà cette fonctionnalité à travers le Soc Exynos 2200 et 2100. Ce format est également présent sur le nouveau Dimensity 9000 de MediaTek.

Qualcomm s’apprête à rattraper son retard. Selon Protocol, la firme planifie d’utiliser la prise en charge codec vidéo ouvert Av1. Celle-ci serait proposée dans les prochains processeurs phares de Qualcomm. En effet, ces derniers devraient sortir plus tard dans l’année. Ainsi, nous pouvons dire qu’il s’agit du Snapdragon 8 Gen 2.

Par ailleurs, la variante plus du Gen 1 serait déjà en route, et pourrait être lancée au troisième trimestre de cette année. Est-il possible que Qualcomm intègre ce format dans le Snapdragon 8 Gen 1 Plus ? Nous espérons. D’ailleurs, rien ne peut être exclu avant une annonce officielle.

Qu’est-ce que nous entendons par AV1 ?

Relativement à son prédécesseur, les nouveaux processeurs profiteraient d’une grande mise à niveau. En effet, l’une des principales améliorations serait la prise en charge du codec vidéo AV1. Ce dernier permet d’accélérer la transformation des vidéos en ligne.

Les smartphones haut de gamme de 2023 proposeraient probablement le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Ainsi, ils seraient capables de diffuser plus rapidement des vidéos à hautes qualités.

Le codec vidéo AV1 est conçu pour améliorer la bande passante d’une vidéo de haute résolution. Il se révèle le successeur du VP9. En effet, YouTube, Disney+ et Netflix adoptent déjà cette fonctionnalité depuis quelques années. Celle-ci offre un format idéal pour le streaming vidéo sans perte de qualité.

À qualité de vidéo identique, le codec AV1 libère votre espace stockage en réduisant la taille des fichiers. D’un autre côté, il présente 30 % d’efficacité par rapport aux codecs H.265. De ce fait, cette mise à jour serait une parfaite solution pour les gros consommateurs de vidéo en streaming.

Conclusion

En ce moment, les fuites ne révèlent que peu de choses sur le prochain Snapdragon 8 Gen 2. D’après elles, Qualcomm souhaiterait tester le codec AV1 avec celui-ci. De ce fait, la grande majorité des flagship en 2023 pourront enfin décoder ce format.