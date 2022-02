Rate this post

Il y a quatre mois, Google a officialisé la série 6 de son smartphone Pixel. Pourtant, des fuites sur leurs successeurs circulent déjà sur Internet. En effet, 9to5google a repéré et a révélé les premières spéculations sur le projet actuel de la firme américaine. Celui-ci porte sur trois dispositifs différents accompagnés d’une puce Tensor 2.0.

Le Tensor 2.0 équiperait le Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro

9to5google a l’habitude d’enquêter dans le code d’aperçu d’Android 13. Ainsi, il a pu avoir à sa disposition des informations sur le projet actuel de Google. En effet, la firme de Mountain View serait en plein travail sur une nouvelle puce, le Tensor 2.0. Il équiperait probablement les nouveaux smartphones de la société. Cela ferait référence aux Pixel 7 et Pixel 7 pro.

Après un lancement initial relativement décevant sur les Pixel 6, le Tensor 2.0 aura pour mission de combler les lacunes de son ainé. Cela concerne particulièrement les performances plutôt moyennes de la première génération. Le nouveau chipset de Google porterait le numéro de modèle GS201.

Quant à son nom de code interne, cela serait cloudripper. D’après les fuites, il utiliserait le modem 5300 de Samsung. En effet, il bénéficierait d’une avancée par rapport au modem 5123 intégré dans les Pixel 6. De plus, cette nouvelle génération pourrait aider Google à passer au travers des problèmes de connectivités, comme le cas des variantes Pixel de 2021.

Cheetah, panther et ravenclaw constituent le nouveau projet de Google

D’habitude, Google utilise des noms de code se référant à un animal pour ses produits. En effet, 9to5google présument que les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient simplement être surnommés : Cheetah et Panther.

Google semble faire référence à un guépard et une panthère. Ces nouveaux félins de la firme américaine bénéficieraient d’améliorations conséquentes, comme la vitesse. Apparemment, Google a l’intention de faire de ses smartphones un concurrent sérieux sur le segment premium.

Alors que le cheetah et la panther pourraient bien s’agir du Google Pixel 7 et Pixel 7 pro en raison de la présence de la puce Tensor 2.0, 9to5google a évoqué un autre appareil. Ce dernier, Ravenclaw, porte un nom très différent. Étant donné que le Pixel 6 utilise des noms d’oiseaux : Oriole et Raven, nous pouvons en penser que cet appareil concernerait le Pixel 6a. Toutefois, le BlueJay avait déjà été assigné à ce dernier dans les fuites dans le passé. Cela nous laisse donc un peu confus et perplexes.

Conclusion

Selon l’informateur 9to5google, la firme du Mountain View serait en pleine réalisation d’un nouveau projet. Il s’agit en fait de trois dispositifs portant le nom de code Cheetah, Panther et Ravenclaw, et d’une nouvelle puce, le Tensor 2.0. Le cheetah et la panther pourraient être le Pixel 7 et Pixel 7 pro. Toutefois, nous attendons encore plus d’informations sur ces projets.